La saison des feux de forêt s’annonce plus occupée aux T.N.-O.

Après deux saisons de feux de forêt plutôt clémentes en 2018 et 2019, les autorités ténoises s’attendent à une saison plus intense que la moyenne cet été.

Le gestionnaire des opérations d’incendie du territoire, Richard Olsen, a dit en conférence de presse lundi que le risque pour le mois de juin avait le potentiel d'être supérieur à la moyenne.

Selon lui, les prévisions actuelles laissent présager un changement rapide des conditions de feux de forêt au cours du mois de mai, passant d'un début du printemps à des conditions semblables à celles de l'été. Ce sera « presque comme un interrupteur », dit-il.

Il estime que les modèles de prévision pour les mois de juillet et août ne sont pas aussi fiables, mais ajoute qu’ils laissent tout de même présager des conditions de sévères à extrêmes.

Richard Olsen a indiqué qu’une approche plus agressive sera adoptée cette année pour contrer les incendies, quand les ressources le permettront. Les autorités s’attaqueront aux feux plus tôt qu'à l’habitude pour limiter leur développement.

Une saison en temps de COVID-19

Les équipes de combat contre le feu n'échapperont pas aux nouvelles réalités dictées par la prévention contre la COVID-19.

« Notre intention est de garder les équipes isolées entre elles le plus possible, explique le gestionnaire. Et si nous devons les déplacer d’une communauté à une autre, nous les garderons isolées des autres équipes et des membres de la communauté. »

Selon lui, les pompiers devront porter des masques lorsqu’ils ne peuvent pas respecter les directives de distanciation physique dans les véhicules ou les avions. Ces derniers devront aussi être désinfectés plus souvent qu'à l’habitude.

Habituellement, les autorités ténoises peuvent s’appuyer en partie sur les pilotes d’avions commerciaux pour leur signaler des incendies lorsqu’ils survolent le territoire. Avec le nombre de vols considérablement réduit, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles cherche à affréter plus d'avions pour pallier cette lacune.

D'après des informations de Richard Gleeson