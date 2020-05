Jean Lamarche, une première année comme maire

Il y a un an, Jean Lamarche devenait maire de Trois-Rivières, succédant ainsi à Yves Lévesque, la seule autre personne à avoir occupé ce poste dans la ville fusionnée. Depuis son élection, en plus d’être plongé en pleine crise de la COVID-19, Jean Lamarche a eu à gérer plusieurs dossiers chauds.

Il y a des [dossiers] qui ont avancé, mais il ne faut pas se le cacher, Jean Lamarche est encore en train de se faire connaître par beaucoup de citoyens de Trois-Rivières et c’est normal , affirme le professeur en sociologie au Collège Laflèche, Daniel Landry, qui ajoute que Jean Lamarche peut être satisfait de sa première année.

Des dossiers controversés

Avant que la pandémie n’éclate, l’avenir du nouveau Colisée faisait l’objet de beaucoup de questionnements. À l’aube de la saison de hockey, on ne savait toujours pas qui allait occuper la patinoire du Colisée.

De plus, des conseillers reprochaient au maire de les tenir à l'écart du processus décisionnel et déploraient d'en apprendre les détails dans les médias.

Mais tout ça a été mis en veilleuse, en raison de la pandémie.

Je suis, dans une certaine mesure, même si on ne pouvait pas le prévoir, je suis content d’avoir insisté pour qu’on prenne le temps de déposer les dossiers, de voir les offres qui s’offraient à nous et de faire des choix éclairés , affirme le maire Jean Lamarche.

Malgré la crise de la COVID, certains dossiers n'ont pas pris de pause, comme celui de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR).

Le vaste réaménagement des trajets d'autobus sur le territoire a attiré beaucoup de critiques et continue de faire couler de l’encre avec le départ du directeur général, Guy De Montigny. De plus, une majorité des membres du conseil d'administration réclame le départ du président de la STTRSociété de transport de Trois-Rivières , le conseiller Luc Tremblay. Ce sujet sera d'ailleurs l'objet de discussions mardi au sein du conseil municipal.

Au sujet du manque de piscines intérieures décrié par des citoyens, Jean Lamarche affirme qu' en perdant la piscine de l'UQTR [dû à des rénovations], ça venait vraiment nous démontrer qu'on était fragile face à notre offre de services et c'est pour cela que maintenant, on travaille là-dessus . Aucun plan n'a encore été annoncé.

Des revers à l'hôtel de ville

Au cours des douze derniers mois, Jean Lamarche a vu certaines des résolutions qu'il appuyait défaites lors de votes publics à l'hôtel de ville.

D’abord, une majorité d’élus ont refusé de se prononcer sur une subvention pour l’équipe de baseball les Aigles.

Oui, dans une certaine mesure, j’ai perdu mon vote sur cette subvention-là, mais ça a permis quand même d’annoncer un cri d’alarme, de sonner une cloche importante qui a fait en sorte que la population a pris conscience qu’elle était sur le point de perdre ses Aigles , explique Jean Lamarche.

Puis Jean Lamarche s’est aussi retrouvé en minorité quand il a voulu accorder une subvention de 100 000 $ au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3) pour organiser des activités en marge de son rallycross hivernal.

Dans les deux cas, Jean Lamarche était en faveur de l’octroi de ces subventions. Au sujet du rallycross hivernal, il en avait même fait une promesse en campagne électorale.

Bien sûr, j'aurais aimé que d'une façon unanime, tout le monde me suive, notamment dans le cas du Grand Prix où les gens [les électeurs] avaient voté pour cela, quelque part , dit-il, reconnaissant qu'il aurait dû présenter le dossier différemment aux conseillers municipaux.

L'importance des débats

La présence de dissensions au sein des élus est rassurante, selon le professeur en sociologie au Collège Laflèche, Daniel Landry.

Il y a eu des tensions, des frictions, mais je dirais même que c’est presque souhaitable qu’il y ait des tensions et des frictions à l’intérieur d’un conseil municipal, car quand il n'y en a pas, c'est soit qu'il y a une autocratie [...], soit qu'il y a des gens qui sont trop absents, qui ne veulent pas débattre , soutient-il.

Les conseillers municipaux à qui nous avons parlé ont dit apprécier l'écoute de Jean Lamarche envers eux et sa capacité à travailler en équipe, ce qui tranche avec le style de l'ancien maire, Yves Lévesque.

C’est clair que sur certains enjeux, il y a des divergences de vues, mais au final, même si les échanges sont musclés, ils se font dans le respect, et moi, je n‘avais pas vécu cela dans la première période de mon mandat , indique le conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation, Denis Roy.

Jusqu’à maintenant, je suis satisfait, affirme le conseiller municipal du district des Rivières, Claude Ferron. C’est sûr qu'il y a toujours une période d'adaptation et je pense que le un an, c’est minimalement la période d'adaptation.

Le 5 mai 2019, Jean Lamarche était élu maire de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Une vision de la sécurité routière, mais pas Vision zéro

En arrivant dans son poste de maire, Jean Lamarche a aussi eu à reprendre le flambeau du dossier Vision zéro, un plan pour rendre les rues plus sécuritaires qui s'est attiré les foudres de citoyens, en raison de la possibilité de limiter la vitesse à 40 km/h dans tous les quartiers résidentiels.

Depuis l’arrivée de Jean Lamarche, l'expression Vision zéro a été rayée du vocabulaire de la Ville et l'idée d'instaurer une vitesse maximale de 40 km/h dans toutes les rues résidentielles et collectrices a été abandonnée, de quoi calmer la grogne populaire.

Le nouveau maire n’a toutefois pas freiné l’élan qui vise à rendre les rues plus sécuritaires. Dix axes d'intervention ont été identifiés après les consultations publiques, et des projets se mettent en place.

Les bons coups, selon Jean Lamarche Jean Lamarche est fier d'avoir déposé des plans directeurs pour deux endroits qui lui tiennent à coeur : l'île Saint-Quentin et le bas du secteur Cap-de-la-Madeleine. [Au sujet de] Canadien Tire, il y aura quelque chose d'autre, on n'est juste pas en mesure de l'annoncer présentement , nous a-t-il confié en entrevue au sujet du bilan de sa première année au pouvoir, sans vouloir en dire davantage. Il est aussi ravi d’avoir pu conclure une entente pour la marina de l’île Saint-Quentin.

Les défis à venir

À court terme, aider les entreprises trifluviennes à se remettre financièrement de la crise de la COVID-19 est certes la plus grosse tâche à laquelle le maire doit s'atteler, alors que le déconfinement s'amorce. Déjà, un comité de relance économique a été mis sur pied.

Oui, on sent la pression, oui, on sent que ce que l'on fait, c'est important , souligne-t-il.

Je pense que Jean Lamarche joue un peu sa carrière de maire dans la réponse qui va être donnée à cette crise-là. Daniel Landry, professeur en sociologie au Collège Laflèche

Jean Lamarche affirme qu'il souhaite se présenter aux prochaines élections municipales. Elles devraient avoir lieu dans un an et demi, soit en novembre 2021.