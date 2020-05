L'interdiction d'armes de type militaire reçoit un accueil frileux en Saskatchewan

Le député conservateur de la circonscription Regina-Wascana, Michael Kram, dénonce notamment un procédé antidémocratique d'Ottawa. M. Kram fustige en particulier l’impossibilité de débattre sur le sujet, après l’arrêt des travaux parlementaires à la Chambre des communes.

De plus, selon M. Kram, le problème des crimes liés aux armes à feu au Canada se situe sur les importations illégales en provenance des États-Unis.

Presque tous les criminels achètent les armes à feu des É-U. et traversent les frontières. Michael Kram, député du Parti conservateur

Michael Kram affirme que le pays a besoin d’un programme, ici, pour aider l’Agence des services frontaliers du Canada à arrêter les armes à feu de contrebande, directement à la frontière.

Le député dit par ailleurs que les armes récemment interdites par le gouvernement Trudeau ne peuvent pas obligatoirement être considérées comme militaires.

Selon lui, ces fusils sont destinés aux personnes qui suivent les règles, et qui les utilisent notamment pour la pratique sportive ou la chasse.

Chasseurs et fermiers en première ligne

Le constat est partagé par Gilbert White, qui est responsable de la communauté des armes à feu de loisir pour la Fédération de la faune en Saskatchewan.

Les possesseurs canadiens d’armes à feu veulent aussi un Canada plus sécurisé. Mais on ne sent pas que cette mesure aidera en ce sens. Gilbert White, Fédération de la faune en Saskatchewan

Pour lui aussi, le gouvernement devrait s’attarder sur les armes illégales passant par la frontière avec les États-Unis. La mesure du gouvernement Trudeau, dit-il, s’attaque seulement aux détenteurs légaux de fusils d’assaut, ce qui pénalisera les chasseurs en premier lieu.

Une réaction que partage le président de l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan, Ray Orb. Même s’il dit comprendre les motivations qu’il y a derrière cette mesure , M. Orb déplore un manque de consultation fédérale auprès des communautés rurales de l’Ouest.

Ray Orb dit avoir proposé au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, de venir en Saskatchewan pour se rendre compte du besoin des fermiers en armes à feu. Photo : Radio-Canada

Cependant, tout en affirmant que chasseurs et fermiers en Saskatchewan ont besoin d’armes pour protéger leurs réserves alimentaires des prédateurs, Ray Orb admet que certains fusils d’assaut automatiques ne devraient pas circuler.

Toutefois, M. Orb souhaite voir le gouvernement fédéral rassurer les travailleurs du secteur agricole des Prairies, en leur donnant par exemple plus de précisions quant aux armes qu'ils pourront garder et utiliser dans le futur.

Scott Moe déçu, Ryan Meili partagé

Du côté du milieu politique provincial, le gouvernement de la Saskatchewan reste pour le moment avare en commentaires.

En conférence de presse vendredi, le premier ministre, Scott Moe, s’est toutefois dit extrêmement déçu de l’annonce du fédéral qui ne sert qu'à pénaliser les propriétaires d'armes respectueux de la loi.

Scott Moe affirmait par ailleurs que son gouvernement en aurait davantage à dire dans les jours à venir, sans énoncer plus de détails.

Du côté de l’opposition officielle en Saskatchewan, le constat est cependant nettement plus contrasté. Ryan Meili, le chef du Nouveau Parti démocratique, décrit une décision raisonnable du gouvernement Trudeau.

On voit qu’en Australie, quand ils ont introduit une interdiction similaire, ils ont eu une grande diminution de massacres par armes à feu. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

M. Meili espère que cette mesure réduira le nombre d’homicides par arme à feu au Canada, tout en soulignant parallèlement l'échec cuisant des États-Unis en la matière.

Cependant, Ryan Meili tempère et pense qu’il est possible de trouver une solution qui puisse satisfaire la plupart des Saskatchewanais : il y a une façon de trouver un équilibre entre l’accès aux armes à feu nécessaires (...) et ne pas autoriser des armes qui peuvent être utilisées dans des événements tragiques comme on l’a vu en Nouvelle-Écosse.

Un équilibre qui fait donc débattre et qui divise en Saskatchewan. Selon un sondage réalisé en 2018 par l’Université de la Saskatchewan, 47 % des personnes interrogées dans la province pensaient que les lois canadiennes sur les armes à feu étaient bonnes, tandis que 40 % souhaitaient voir un durcissement de ces mesures.