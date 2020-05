Un marathon malgré tout pour un couple de Burnaby

Quand ils ont annulé le marathon BMO, je me suis dit que ça aurait été dommage de perdre tout l’entraînement déjà entamé. David Gsponer

Denise et David Gsponer suivaient un programme d’entraînement depuis le mois de janvier avec l’objectif, pour Denise, de courir son second marathon et pour David, son tout premier.

David Gsponer a couru sous la pluie son tout premier marathon. Photo : Radio-Canada / Saïda Ouchaou

Courir un marathon, c’est un défi que je me suis donné l’année de mes 50 ans, explique Denise. Son mari s’en est inspiré : quand je l’ai vu faire, ça m’a donné l’envie de me lancer ce défi aussi , ajoute David en riant. Il fête ses 50 ans cet été.

Les organisateurs du marathon BMO sont passés en mode virtuel en raison de la COVID-19, permettant aux inscrits d’enregistrer leur course et de l’envoyer par la suite pour obtenir le maillot de la course et la médaille remise à la fin.

Denise et David Gsponer ont parcouru 42,2 km chacun leur tour pour participer au marathon virtuel de BMO. Photo : Denise Gsponer

Jusqu’à la mi-mars, on a pu faire de l’entraînement en groupe, on était arrivé à 30 km, précise Denise. Et puis les encadrants ont dit que les risques de transmission étaient trop grands pour poursuivre le programme ensemble. Le couple a donc poursuivi ses efforts en courant ensemble uniquement.

Se soutenir l’un et l’autre

David Gsponer soutient sa femme Denise durant son marathon. Le dernier point de ravitaillement est à 5 kilomètres avant la fin de la course. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou

J’ai pensé que ce serait mieux que l’on puisse le courir sur une journée différente pour pouvoir soutenir l’autre tout le long du parcours , souligne David. Il a donc couru sa course le samedi et Denise le lendemain.

Denise fait remarquer que normalement le long d’une course, il y a des points de ravitaillements avec de l’eau

J’ai conduit jusqu’au kilomètre 15, puis au kilomètre 25 et ensuite au kilomètre 30 pour lui donner de l’eau, des boissons d’électrolytes et de la nourriture parce que c’est préférable de ne pas porter trop de choses quand tu participes à une course. Denise Gsponer

Denise Gsponer prend le temps d'une photo sur le parcours de son marathon. Elle remarque une signalisation sur le maintien de 2 m de distance entre les gens dans chaque ville où elle passe. Photo : Denise Gsponer

Le tracé choisi pour les 42,2 kilomètres de la course virtuelle les a menés à travers le nord de Burnaby jusqu’à Brunette, puis à travers Port Moody, de Port Coquitlam jusqu’au pont Portmann, le long de la rivière Coquitlam pour revenir dans leur quartier Simon Fraser Hills dans le nord de Burnaby. Le couple a parcouru les 15 premiers kilomètres de course sur des montées.

David reconnaît que pour un tout premier marathon, le courir seul n'a pas été facile.

Jusqu’à 25 km, ça allait, mais après j’ai ressenti des crampes dans les jambes. Mais malgré tout, je me sens vraiment bien de l’avoir fait, je me sens plus fort mentalement. David Gsponer

Le couple a deux enfants. Ils sont également venus encourager leurs parents sur les derniers kilomètres de la course, une participation que les coureurs ont beaucoup appréciée.

La famille de David Gsponer l'encourage sur les derniers mètres de son tout premier marathon. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou

Autant Denise que David recommandent à tous ceux qui courent déjà de participer à des courses virtuelles avec, précise Denise, la possibilité d’avoir du soutien le long du parcours, surtout sur une très longue distance.

Pour souligner le premier marathon accompli par son mari, Denise Gsponer remet à David la médaille qu'elle a obtenu l'année précédente. Photo : Radio-Canada