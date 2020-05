Prendre le temps de s’occuper de sa santé mentale

Kayla Bélanger, coordonnatrice de la promotion de la santé pour l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale Sudbury/Manitoulin, affirme que les gens ne devraient pas hésiter à dire de façon franche comment ils se sentent.

Dans notre société, c’est vraiment courant de demander aux gens comment ils vont, mais ce n’est pas fréquent de fournir une réponse vraiment sincère , souligne Mme Bélanger.

La réponse est habituellement “Je vais bien merci, et vous?” et ça se finit là.

On veut vraiment encourager les gens à parler plus sincèrement de leurs sentiments.

Le Dr Bernard Le Foll, chercheur clinicien au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), à Toronto, affirme que l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale a vu une diminution du nombre de personnes qui font appel à ses services, parce que ses bureaux sont fermés au public.

Des services en ligne sont offerts pour ceux qui ont besoin d’aide, particulièrement en raison du stress et de l’anxiété générés par la pandémie, explique-t-il.

Même si on n’accueille pas les gens en personne, ils peuvent toujours nous appeler , ajoute Kayla Bélanger. Il y a aussi un programme, Retrouver son entrain, accessible à tous les Ontariens pendant la COVID-19.

Selon le Dr Le Foll, il est tout à fait normal de ressentir du stress ou de l’anxiété en période de crise.

Ce qui compte dans tous les cas, selon lui, c’est de ne pas hésiter à demander de l’aide, et d’éviter de se tourner vers la consommation d’alcool, ou d’autres conduites qui pourraient aggraver la situation.

On a, à l’heure actuelle, nombre de professionnels de la santé qui sont disponibles. Il est important que les gens qui souffrent cherchent le traitement qui soit adapté à leur état.

Kayla Bélanger croit que la population du Grand Sudbury et du Nord de l’Ontario peut ressentir passablement d’anxiété, même si la région compte relativement peu de cas en comparaison avec le sud de la province.

On a une population vieillissante, et on sait que c’est ce groupe de gens qui risque davantage d’attraper le virus et d’avoir des complications.

