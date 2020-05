Physiothérapeutes, optométristes et dentistes dans l'attente d'une réouverture

Alors que plusieurs commerces ont pu ouvrir leurs portes aujourd’hui, de nombreux professionnels ne savent toujours pas quand leurs cliniques pourront redémarrer. C’est le cas de physiothérapeutes, optométristes et dentistes qui se préparent en attendant que le gouvernement du Québec leur donne le feu vert.

Pierre Couture ne sait pas quand sa clinique dentaire pourra rouvrir, mais il se dit prêt.

Le dentiste et propriétaire de la clinique dentaire Couture, à Rimouski, explique avoir adapté sa clinique pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Le système de ventilation du bureau, on l’a changé pour que ça fasse un peu comme dans les salles d’isolement à l’hôpital , explique le dentiste, précisant que le contrôle des aérosols est important dans le contexte de ses procédures.

Dr Pierre Couture, dentiste et propriétaire, Clinique dentaire Couture Photo : Radio-Canada

Le stationnement en arrière de la clinique deviendra pour sa part la salle d’attente de la clinique.

La pratique de nombreux professionnels s'est presque arrêtée depuis la mi-mars. Seuls les cas urgents sont vus. Et pour certains, comme le thérapeute en réadaptation physique François Lessard, le confinement diminue aussi le nombre de patients.

Quand les gens sont en confinement, il arrive peu de traumas. C’est rare que quelqu’un aille se casser beaucoup d’os en prenant une marche dans son quartier. Ça fait que c’est minime le nombre de cas qu’on reçoit , dit le propriétaire de la clinique de physiothérapie Côte-Nord à Baie-Comeau.

François Lessard, thérapeute en réadaptation physique et copropriétaire, Clinique de physiothérapie Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Certains physiothérapeutes ont continué de conseiller leur clientèle à distance.

Il y a 75-80 % de notre intervention en physiothérapie qui est du coaching, de l’enseignement aux personnes et on peut tout faire ça par vidéoconsultation. Ce qui fait que ça nous laisse pas mal d’outils dans notre coffre à outils pour aider les personnes , indique Sylvain Trudel, physiothérapeute à Rimouski, Mont-Joli et Amqui.

Il précise toutefois que les outils technologiques ont leurs limites.

Il y a des gens qu’on suit en vidéoconsultation depuis six semaines. Là, il est temps qu’on puisse mettre la main dans leur dos, par exemple. Pour réévaluer les conditions, pour être capable de préciser le plan de traitement et avoir un plan de traitement plus pointu que ce qu’on a actuellement , explique M. Trudel.

Le réouverture partielle des Cliniques Sylvain Trudel s'est amorcée cette semaine, après l'élargissement des critères d'urgence en physiothérapie. [Notre ordre professionnel] nous permet maintenant d’évaluer davantage de patients après un triage téléphonique et de réévaluer nos patients en clinique. Nous sommes prêts. C’est d’ailleurs déjà commencé en clinique , précise le propriétaire.

Les optométristes aussi sont en pause forcée. Dre Nadia Girard traite seulement les urgences, comme des patients qui ont des infections ou des problèmes de santé qui pourraient causer une perte de vision.

Une personne, par exemple, fortement myope, qui n’a plus de lunettes, plus de verres de contact, elle n’est plus fonctionnelle. Donc ça, c’est une urgence , donne en exemple la propriétaire de Nova Vision à Baie-Comeau.

Dre Nadia Girard, optométriste et propriétaire, Nova Vision. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En attendant, les propriétaires s'activent. Formation du personnel, achat d’équipement, transformation des locaux. Tout est prêt pour recevoir les patients à nouveau quand le gouvernement l’autorisera.

Les sarraus, les masques, les gants, tous les produits sanitaires qu’ils nous ont demandé de se procurer, on les a déjà. Puis le plexiglas pour le secrétariat, c’est déjà fait , explique François Lessard.

Il ne reste qu'à attendre l'approbation de Québec pour pouvoir rouvrir leur clinique, et offrir des services adaptés à la nouvelle réalité.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais