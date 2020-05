Le retour en classe se prépare en Outaouais

Des milliers d'élèves sont attendus sur les bancs d’école lundi prochain, après près de deux mois d'absence en raison de la COVID-19. On anticipe environ 60 % de retour de nos élèves dans nos établissements , a estimé le président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, Nicolas Prévost.

Dans une lettre envoyée lundi, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Jean-François Roberge a indiqué qu' il sera possible de répartir la rentrée sur trois jours en fonction des différents cycles scolaires pour faciliter l'accueil des élèves.

Les autorités du centre de service scolaire et la direction d’école pourraient décider d’opter pour un retour en classe des élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire le 11 mai, d’y ajouter les élèves du deuxième cycle du primaire le 12 mai et, finalement, de compléter le retour en classe avec les élèves du troisième cycle du primaire le 13 mai , peut-on lire dans la missive.

Le nombre d’élèves qui retourneront en classe dans certains établissements de l’Outaouais est cependant un peu plus bas. À la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, par exemple, ce sont 1582 des 4055 élèves du primaire, soit un taux d’environ 39 %, qui vont retourner à l’école.

Mardi, la Commission scolaire des Draveurs, a confirmé que 4082 élèves sont inscrits pour un retour en classe lundi. Ce nombre représente 35 % des 11 417 élèves qui fréquentent normalement ses établissements. Le personnel des écoles est déjà à l’œuvre dans les établissements.

Du côté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), mardi on faisait état d'un taux de fréquentation moyen des écoles de 35,11 %.

Des données qui surprennent la directrice générale Nadine Peterson qui s’attendait plutôt à 30 % des élèves, comme ce qui se passe en Europe.

Nadine Peterson est la directrice générale de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

J’ai l'impression que les parents qui ont décidé ont fait leur choix pour le reste de l’année. Les gens ont peut-être pris une décision à long terme et moins semaine par semaine. Nadine Peterson, directrice générale, CSPO

Le tiers des écoles de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais sont déjà à la capacité exigée.

Les trois écoles ayant le plus haut taux de fréquentation sont l'école de la Forêt avec 52,86 %, l'École internationale du Mont-Bleu avec 47,51 % et l'école du Plateau avec 46,08 %.

Une réorganisation au sein du personnel enseignant sera nécessaire à la CSPO Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais . Près de 100 membres du personnel, incluant des professeurs, du personnel administratif ou des services de garde ne reviendront pas au travail. Les élèves pourraient donc ne pas avoir le même professeur.

On s’est beaucoup préoccupé de l’espace physique, c’est-à-dire de la distanciation nécessaire qu’il doit y avoir, donc le deux mètres entre chacun des élèves , a relaté la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, Suzanne Tremblay.

Ils ont travaillé très fort à la réorganisation physique. Tout n’est pas encore prêt, mais on a la semaine pour y travailler. Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

Difficile aussi de repenser les déplacements afin de respecter les directives de distanciation physique. Chaque groupe ne pourra pas aller ensemble aux récréations , a noté en guise d’exemple M. Prévost.

Les enseignants seront également moins nombreux dans les écoles à compter du 11 mai. On prévoit quand même 25 % du personnel qui devrait être absent pour des raisons de santé ou parce qu’ils sont vulnérables à cause de leur âge , a précisé M. Prévost.

Il y aura aussi des mouvements au sein du personnel enseignant. Les gens réaffectés ont des tâches, ils vont s’occuper entre autres des élèves qui sont restés à la maison. Ils vont faire de l’enseignement à partir de leur domicile aux élèves qui ont besoin de suivis , a expliqué Mme Tremblay.

