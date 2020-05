Réouverture sous le signe de la prudence aux Îles-de-la-Madeleine

Une étape importante dans les mesures pour ralentir la propagation de la COVID-19 se franchit cette semaine avec la réouverture des commerces qui ont pignon sur rue.

La reprise vient avec certaines obligations sanitaires qui ont un impact sur la gestion des ressources humaines.

Aux Îles-de-la-Madeleine, la Chambre de commerce a décidé d’être proactive en offrant une formation aux entreprises sur les enjeux liés à la COVID-19. On veut soutenir les entreprises dans leur réouverture sur le volet juridique, sur le volet ressource humaine, sur le volet sanitaire , indique le directeur de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine, Sony Cormier.

Le directeur général de la Chambre de commerce des Îles, Sony Cormier (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une première cohorte d’une vingtaine d’entreprises a déjà suivi, vendredi dernier, la formation conçue en partenariat avec la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, la Chambre de commerce et Emploi-Québec. La Chambre de commerce souhaite atteindre environ 80 entreprises d’ici une quinzaine de jours.

Dans le secteur des pêches, les usines de transformation ont déjà instauré leurs mesures de déconfinement en vue du début de la saison de pêche au crabe le 24 avril dernier. Tourisme Îles-de-la-Madeleine prépare une formation similaire en collaboration avec L’Alliance du tourisme du Québec.

Une saison sous les nuages

Le directeur de la Chambre de commerce convient que l’incertitude plane sur la prochaine saison estivale. Québec, rappelle M. Cormier, a annoncé un déconfinement graduel et donc une possibilité qu’il y ait un peu de visiteurs pendant l’été.

La plupart des intervenants aux Îles, dit-il, sont en attente et travaillent à des solutions pour accueillir une éventuelle clientèle touristique. Si ça se produit, on veut être prêts, mais on est encore dans le néant, ce qui est inquiétant pour les entreprises qui doivent décider si elles vont rouvrir ou pas.

Avec les pêches, le tourisme est un des piliers économiques des Îles-de-la-Madeleine. Ces deux secteurs sont fragilisés par les mesures mises en place pour prévenir la propagation du virus.

Le Café de la grave est situé sur l'île du Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour plusieurs entreprises, 2020 est déjà une année à oublier. Selon le premier ministre du Québec, François Legault, les entreprises des domaines de la restauration, de l'hôtellerie et de la culture ne rouvriront pas à court terme.

Les Madelinots devront tabler sur leurs forces pour être encore debout l’an prochain; l’attrait pour les îles va demeurer, les compétences, le homard aussi, fait valoir le directeur de la Chambre de commerce.

Conserver les entreprises

L’objectif, poursuit Sony Cormier, est de traverser cette crise avec le maximum d’entreprises, tout en sachant qu’on risque d’en perdre en cours de route.

L’espoir de la Chambre de commerce est de conserver un noyau d’entreprises suffisamment important pour relancer la saison 2021, et de continuer sur la lancée où on était avant la crise parce qu’on était quand même dans une situation intéressante où on avait un produit touristique, de pêche, de construction qui trouvait preneur.

La fromagerie du Pied-De-Vent des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes