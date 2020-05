Midnight Sun, antépisode de la série de livres Twilight, sortira en août

L'histoire narrée dans Midnight Sun sera racontée par le vampire Edward Cullen, et non par la jeune Bella Swan.

Stephenie Meyer a entretenu le suspense quant à cette annonce toute la fin de semaine. Depuis vendredi, certaines pages de son site affichaient des images de ciels étoilés accompagnées d’un compte à rebours s’achevant le lundi 4 mai.

Le livre «Midnight Sun», de Stephenie Meyer, sera en vente en août prochain. Photo : stepheniemeyer.com

C’est étrange de faire cette annonce alors que le monde souffre d’une pandémie, et que personne ne sait vraiment quelle sera la suite. J’ai sérieusement songé à reporter cette annonce jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale. Cependant, cela ne me semblait pas correct, considérant le temps qu’ont déjà attendu ceux et celles qui ont hâte de lire ce livre , a déclaré par communiqué Stephenie Meyer.

Je sais à quel point j’ai besoin de distractions en ce moment, à quel point j’ai besoin d’avoir quelque chose que j’attends avec impatience, à quel point j’ai besoin de plus de livres à lire. Alors, j’espère que ce livre donnera à mes lecteurs et lectrices un petit plaisir à attendre et, quand il sera arrivé, la chance de vivre dans un monde imaginaire pendant un moment , a-t-elle ajouté.

Un livre abandonné en 2008

En 2008, Stephenie Meyer avait abandonné l’écriture de Midnight Sun lorsque les 12 premiers chapitres avaient fuité sur Internet sans son consentement. Par la suite, elle avait fini par publier ce début de livre sur son site Internet.

La série de livres Twilight, qui raconte l’histoire de l’adolescente Bella tombant amoureuse du vampire Edward Cullen, s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde.

Ces livres ont été adaptés au cinéma avec Robert Pattinson dans le rôle du vampire et Kristen Stewart dans celui de Bella Swan.