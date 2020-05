COVID-19 : avec la centralisation des décisions, les régions sont-elle entendues?

Depuis le début de la pandémie, la majorité des décisions qui ont un impact sur les régions comme l’Abitibi-Témiscamingue sont prises à Québec. Certains souhaiteraient que ces directives soient plus souples et que les régions puissent les adapter selon leur réalité.

Écoutez, on va l’apprendre en même temps que vous , nous disait la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, en faisant référence au point de presse quotidien du premier ministre François Legault, lorsque questionnée la semaine dernière sur les mesures de déconfinement qui seraient annoncées.

Une phrase simple, mais qui démontre bien que les décisions sont prises à Québec en ce moment et qu’elles sont ensuite appliquées dans les différentes régions de la province.

Noel Neveu a été directeur des programmes à l’Agence de Santé de l’Abitibi-Témiscamingue pendant sept ans. Il dit avoir vu la situation changer radicalement au fil des ans.

Selon lui, la centralisation des décisions et le fait que plusieurs cadres ont perdu leur emploi lors de la réforme Barrette fait en sorte que la gestion de la crise est beaucoup plus complexe qu’elle ne l’aurait été.

Il aurait été quand même nécessaire d’avoir une sorte de régime militaire comme c’est le cas actuellement, c’est-à-dire que les décisions se prennent d’en haut, mais il y aurait beaucoup plus de gens pour appliquer ces décisions en bas , précise Noel Neveu.

Comme exemple d’ajustement régional qui pourrait être fait, la travailleuse sociale Isabelle Germain cite les règles très strictes dans les résidences pour aînés de la province. Ces personnes ne peuvent recevoir de visite et ne peuvent quitter les lieux.

On le sait, plus on est local, plus on a de chances d’utiliser l’expertise terrain pour mettre des trucs en place pour notre communauté qu’on connaît. Ça nous enlève le loisir par ville, par MRC, par village, de dire bien savez-vous quoi, nous on est conscient, on a compris les règles, mais on va quand même réfléchir à comment on va se positionner nous pour permettre un peu de contact, mais à distance pour ces aînés qui en ont besoin , affirme Isabelle Germain.

Comme il y a maintenant très peu de cas actifs dans la région, elle croit que certaines initiatives seraient possibles.

Pour permettre à ces gens de prendre des marches à l’extérieur, de s’asseoir à une distance sécuritaire de leur famille pour prendre un café ou jaser une petite demi-heure. Isabelle Germain, travailleuse sociale

Noel Neveu croit qu’il est important de permettre aux gens qui sont sur place d’adapter les décisions selon leur réalité. Selon lui, en ce moment on présente la situation comme s’il y avait deux endroits distincts, Montréal et les autres régions. Or, chaque région a ses particularités et ne vit pas la pandémie de la même façon, selon lui.

La centralisation a été extrême et on n’a pas réussi à trouver une façon de faire adhérer et participer les gens à ça. Même au niveau régional, ce n’est pas vrai par exemple que lorsque les décisions se prennent à Rouyn-Noranda ou à Val-d’Or, qu’elles sont adéquates pour le Témiscamingue. Quand il s’agit d’organiser des choses, non seulement c’est mieux, mais c’est plus efficace quand les gens du territoire s’impliquent , affirme Noel Neveu.

Le CISSS-AT assure être entendu

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la région assure que des communications ont lieu tous les jours entre la Direction de Santé publique régionale et provinciale.

Nous connaissons mieux notre réalité régionale, donc c’est important pour nous de l’amener. Il y a une instance pour le faire quotidiennement, on peut donc amener les particularités de chacune de nos régions. Un bon exemple, c’est lorsque la situation de Rouyn-Noranda s’est présentée, ç’a été considéré afin de confiner la Ville de Rouyn-Noranda , assure la directrice par intérim de la Santé publique en Abitibi-Témiscamingue, Dre Omobola Sobanjo.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, croit qu’il est important de trouver le juste milieu.