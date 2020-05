Les parents de la région avaient jusqu'à lundi midi pour indiquer à la commission scolaire s'ils ont l'intention d'envoyer leur enfant à l'école ou non. Selon le nombre d'enfants, les écoles devront trouver des accommodements parce qu'il y aura moins d'enfants par classe pour respecter la distanciation sociale.

Il est donc possible qu’il y ait davantage de classes et d'enseignants. De plus, les élèves qui ne retourneront pas pourraient ne pas pouvoir rejoindre la même cohorte.

Un flou pour le retour au professionnel

À Trois-Rivières, un étudiant en cuisine au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir se dit contraint de retourner en classe, malgré sa condition médicale.

Joseph Chiasson étudie à l'École d'alimentation et d'hôtellerie de Trois-Rivières où il suit une formation d'un an qu'il a commencée en septembre.

Il explique avoir reçu des communications de l'école qui rendrait le retour en classe obligatoire. S'il ne se présente pas le 11 mai, il devra recommencer sa formation depuis le début, lui aurait-on indiqué. Et ce qu’il qualifie d’abandon obligatoire risquerait de lui faire perdre aussi ses prêts et bourses.

C’est volontaire, ils l’ont dit au début. Je fais de l'emphysème, je suis diabétique et j’ai d’autres maladies. Je suis à risque à 90 %. Joseph Chiasson, étudiant en cuisine à l’École d'alimentation et d'hôtellerie, CFP Bel-Avenir

À cela s'ajoute le fait qu'il s'occupe à temps plein de son enfant de deux ans depuis le début du confinement et qu'il n'a pas de place à la garderie pour le moment.

Il déplore que le message du premier ministre François Legault, sur le retour à l'école libre à chacun, ne soit pas appliqué par le centre de formation professionnelle.

Rectifications en fin d'après-midi

Tant dans un courriel qui lui a été transmis, que sur la page Facebook du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, on pouvait lire que le retour à l'école est obligatoire.

Or, en fin d'après-midi, la publication du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir écrivait plutôt que pour reprendre [sa] formation avec le même groupe, le retour est OBLIGATOIRE le 11 mai prochain. Les élèves qui ne peuvent pas reprendre leurs cours pour diverses raisons verront leur formation prendre fin. Il sera toutefois possible de faire une demande de réintégration pour compléter leur parcours.

À la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, on explique également que M. Chiasson pourra réintégrer la formation lors de la prochaine cohorte, là où il est rendu. Quant à ses prêts et bourses, on indique être en discussion avec le ministère de l'Éducation sur la question pour les élèves à risque.

Signe qu'il existe actuellement un flou concernant le caractère obligatoire du retour en classe pour les étudiants des centres de formation professionnelle, le ministère de l'Éducation n'était pas en mesure de valider l'information lundi.

Avec les informations de Sarah Désilets-Rousseau