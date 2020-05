La femme poignardée à mort à Hillsborough avait déjà été agressée par son conjoint

Calvin Lewis a passé quelques mois en détention en janvier 2020. Il avait plaidé coupable à une accusation d'agression, encore une fois contre sa conjointe Tina Tingley McAleer. Un chef d’accusation de menace de mort avait finalement été retiré lors de son précédent procès.

Le principal suspect semble avoir récidivé samedi à Hillsborough.

Calvin Lewis fait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré. Il est pour le moment détenu à Shediac en attendant son procès.

La défense a demandé en cour lundi une évaluation psychiatrique pour établir si le suspect peut être reconnu criminellement responsable du meurtre allégué.

Protéger les victimes de violence conjugale

Pour Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton, plusieurs facteurs de risques dans cette affaire laissaient prévoir une possible menace d’homicide. Elle décrit l’acte du conjoint comme étant un ultime moyen de prendre contrôle sur la victime .

Il y avait déjà des signes avant-coureurs, cette victime n’a pas pu être protégée adéquatement. Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton.

À savoir si cet acte aurait pu être évité, Madeline Lamboley se demande est-ce que la victime a eu connaissance de toutes les ressources dont elle aurait pu avoir accès? A-t-elle eu toute l’aide dont elle aurait pu avoir besoin?

La professeure de criminologie signale que les femmes vulnérables le sont encore plus en confinement. Les victimes sont prises encore plus au piège dans leur foyer et ne peuvent pas dénoncer la violence qu’elles subissent , explique-t-elle.

Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Lors de la mise à jour sur la COVID-19 du 5 mai, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a évoqué avoir pris connaissance de l’augmentation de cas de violences domestiques dans d’autres provinces du Canada .

Je suis impatient de lire le rapport de police et de suivre l’enquête pour mieux comprendre ce qui pourrait être fait de plus afin d’éviter tout cas futur de ce genre , a dit pour sa part le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs lundi après-midi.

Le secteur communautaire interpelle Higgs

Les organismes Réseau Victimes Violence Nouveau-Brunswick et la Maison de transition du centre-sud du Nouveau-Brunswick, croient qu’une partie de la solution réside dans l’augmentation de salaire des intervenants.

Ces deux organismes ont fait parvenir une lettre au premier ministre Blaine Higgs demandant que le secteur soit financé complètement par le gouvernement à des taux qui permettront d’augmenter les salaires.

Il est temps que nous soyons reconnus à notre juste valeur, pour les services complexes que nous offrons à nos communautés. Si notre travail est essentiel, il doit être compensé équitablement. Nous attendons des nouvelles du premier ministre Higgs , a indiqué Patty Michaud, présidente de la Maison de transition du centre-sud du Nouveau-Brunswick et directrice générale du centre d'urgence pour femmes de Miramichi.

La présidente du Réseau Victimes Violence Nouveau-Brunswick, Angèle Losier, a indiqué dans le communiqué envoyé lundi matin, soit avant la conférence de presse de mise à jour de la COVID-19, qu’en temps de pandémie, il ne faut pas se surprendre que certaines de nos employées aient décidé de rester chez elles. Le risque pour la santé et la sécurité est trop grand pour si peu de reconnaissance de notre travail .

Avec les informations de Jean-Philippe Hugues