Les règles de distanciation compliquent la vie des familles recomposées

Marie-Andrée Fortin et Pascal Gaudreault sont en couple depuis 18 mois, mais vivent séparément. Ils prévoyaient commencer à faire vie commune prochainement, mais la pandémie a retardé leurs plans. Ils ne peuvent plus se voir au risque d’écoper d’une amende salée.

J’ai le droit de voir mon conjoint à deux mètres de distance à l’extérieur de la maison. C’est la même chose pour la fratrie. Ma fille et les deux enfants de mon chum ont le droit de se voir à deux mètres et pas à l’intérieur. Donc, c’est ce qu’on nous donne pour permettre à notre famille d’exister. Si on se voit, on risque 3000 $ à chaque fois , commente Marie-Andrée Fortin.

Son conjoint comprend que des barèmes doivent être imposés par la santé publique. Toutefois, le père de deux enfants croit que pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, les règles pourraient être plus souples. Sa conjointe, Marie-Andrée Fortin, a une fille. La situation est difficile pour les trois enfants du couple, qui avaient l’habitude de se voir fréquemment.

Pour les enfants, ce n’est pas évident. On est dans une crise. Il faut faire des sacrifices. C’est sûr qu’on respecte les règles sanitaires. Sauf qu’on est une famille et les enfants sont brimés à travers tout ça. Pascal Gaudreault, père de famille

La conjointe de Pascal Gaudreault abonde dans le même sens.

Les enfants de mon conjoint, c’est les demi-frères et la demi-soeur de ma fille. Moi, je me considère comme une figure parentale pour ses enfants et vice versa , pointe-t-elle.

La situation du couple n’est pas unique et l’Association des familles monoparentales et recomposées reconnaît que la crise qui sévit recèle plusieurs enjeux.

Marie-Andrée Fortin a interpellé le ministre de la Famille du Québec, Mathieu Lacombe, pour qu’il offre des solutions aux nombreuses familles recomposées de la province. La mère de famille n’a pas encore obtenu de réponse de la part du cabinet du ministre.

D'après le reportage de Thomas Laberge