Une réouverture des commerces qui était attendue

Les clients étaient nombreux et fébriles près des commerces de la région qui avaient l’autorisation de rouvrir, lundi. Pour le moment, seuls ceux qui ont une porte extérieure peuvent accueillir les clients en respectant les règles de distanciation physique.

Pour les employés autant que pour les clients, le mot d’ordre est l’adaptation après plusieurs semaines de fermeture.

Le magasin Mode Choc du boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi, avait déjà atteint sa capacité d’accueil maximale 20 minutes après son ouverture, lundi matin.

Dans ce commerce, les salles d’essayage sont fermées pour des raisons d’hygiène. L’arrivée des beaux jours et les enfants qui grandissent ont rendu la visite nécessaire pour certaines familles qui s’y sont présentées.

Le stationnement est plein, raconte Kim Tremblay, une assistante-gérante. On n'a déjà plus de paniers à la disposition des clients.

Nouvelles façons de faire pour les concessionnaires

Les activités ont repris, principalement sur rendez-vous, chez les concessionnaires automobiles comme Intégral Subaru.

Il a fallu repenser la pratique lors des essais routiers pour limiter les risques de contagion. Des parois transparentes ont été installées dans les voitures. Le client s’installe devant et le vendeur derrière. Le véhicule est ensuite désinfecté.

Il y a une quarantaine de points qu’on passe en revue pour la décontamination , précise le conseiller aux ventes Frédéric Gauthier.

De l’humour à travers la crise

L’entreprise Sports DRC d’Alma a marqué la réouverture en publiant une vidéo cocasse sur les réseaux sociaux. On a voulu rire un peu d’une situation qui est désagréable pour plusieurs commerçants, souligne la copropriétaire Émilie Saint-Laurent. On a fait un montage pour montrer comment on était excité ce matin de rouvrir le magasin à la clientèle.

Émilie Saint-Laurent est copropriétaire et directrice marketing chez Sports DRC Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Des clients qui ont vu la publication, comme le Jonquiérois Maxime Gagnon, n’ont pas hésité à se rendre au commerce pour faire quelques achats. Je suis venu chercher du linge beaucoup, j’ai acheté une centaine de dollars de linge. J’avais hâte que ça ouvre.

Le commerce du Lac-Saint-Jean croit que l’incertitude qui plane sur les vacances estivales sera bonne pour ses affaires.

On voit un engouement pour les sports comme la motomarine, le VTT qui sont des sports qu’on pratique seul, mais qui nous permettent de passer du bon temps et de profiter de l’été. Émilie Saint-Laurent, copropriétaire de Sports DRC

Attente prolongée

Certaines boutiques de centres commerciaux qui ont voulu utiliser la porte de leur entrepôt, située vers l’extérieur, pour accueillir les clients ont dû faire marche arrière.

Le propriétaire de Sports Experts à La Baie, Martial Tremblay, espère pouvoir accueillir les clients par la porte arrière de son commerce. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le propriétaire du Sports Experts de La Baie, Martial Tremblay, avait prévu une porte pour entrer et une pour sortir, évitant que les clients se croisent. Il devra reporter la réouverture. On a eu un courriel de la centrale de Sports Experts qui nous disait que tout avait été annulé par la santé publique.

À Montréal, la réouverture des magasins non essentiels prévue le 11 mai a été reportée d’une semaine par le gouvernement Legault.

D'après les informations de Priscilla Plamondon-Lalancette