Ce qu'il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

Des cas positifs de COVID-19 ont été confirmés parmi les patients et les employés de l'Hôpital de Gatineau. Pendant ce temps, la maladie a fait deux morts à la résidence de soins Pinecrest de Plantagenet, dans l'est ontarien. Voici ce qui retient notre attention dans l'actualité.

Des patients et des employés de l’Hôpital de Gatineau ont contracté la COVID-19. Plus de 150 employés qui ont travaillé dans divers secteurs de l'établissement de santé ont été testés depuis vendredi. Les équipes spécialisées dans la prévention et le contrôle des infections ont été déployées. Notre texte est ici.

La Ville de Gatineau demande à ses employés qui peuvent être libérés de leurs responsabilités actuelles d'aller prêter main-forte aux organismes communautaires et au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Par ailleurs, des employés municipaux feront aussi des appels de courtoisie aux personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent dans des communautés comptant de nombreuses personnes aînées vulnérables. Plus de détails ici.

Santé publique Ottawa a annoncé, lundi, 35 nouveaux décès liés à la COVID-19 sur son territoire. En tout, 127 Ottaviens ont perdu la vie depuis le début de la pandémie. Au centre de soins Madonna Care du secteur d’Orléans, 75 résidents ont contracté la COVID-19 jusqu'à maintenant. De ce nombre, 29 sont morts, 33 combattent toujours la maladie et 13 sont considérés comme guéris, selon la direction de l'établissement. Plus de détails ici.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) lance un service d’urgence virtuel pour les enfants et les adolescents qui requièrent des soins urgents sans que leur vie soit menacée. Le CHEO offre des rendez-vous avec un urgentologue pédiatrique, devenant le premier hôpital pédiatrique du Canada à le faire. L’intégralité du texte ici.

Des milliers de patients inuit du Nunavut viennent à Ottawa chaque année pour recevoir des soins. C’est tout le réseau de la santé, tant au Sud qu’au Nord, qui doit revoir ses façons de faire pour éviter qu’ils ne contractent et n'apportent la COVID-19 dans leurs communautés, encore épargnées pour le moment. Notre texte ici.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a signalé les deux premiers décès liés à la COVID-19 sur son territoire. Les victimes sont mortes, dimanche, à la Maison de soins infirmiers de Pinecrest, à Plantagenet. Dans un communiqué, le BSEO a fait savoir que les deux morts sont une femme septuagénaire et un homme octogénaire. Notre texte est ici.

Comme annoncé la semaine dernière, la Sûreté du Québec a procédé, lundi, à la levée des contrôles routiers mis en place en raison de la COVID-19 au pied du pont du Long-Sault, à Grenville. Les autorités sanitaires continuent toutefois d’encourager les gens à limiter leurs déplacements, puisque la bataille contre la COVID-19 est loin d’être terminée. Plus de détails ici.