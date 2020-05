Peu de cas de COVID-19 parmi le personnel hospitalier du Sud-Ouest

Moins de 30 employés d'hôpitaux ont contracté la COVID-19 à Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton.

Dans ce secteur du Sud-Ouest de la province, aucun hôpital n'est touché par une forte éclosion du virus.

Les directions des hôpitaux concernés indiquent que la plupart des personnes infectées l’ont été dans la communauté.

Peu de cas de transmission sur les lieux de travail

Seul l’hôpital Bluewater de Sarnia a signalé des cas de transmission de la maladie sur les lieux de travail. Quinze employés sur 1800 ont contracté le coronavirus, et un tiers d’entre eux ont été contaminés à l'hôpital.

Un examen interne a été effectué pour déterminer comment ces cinq employés ont contracté le virus au travail.

De nombreux patients qui se présentent [ à l'hôpital ] n'ont aucun symptôme et pourtant nous découvrons plusieurs jours plus tard qu'ils ont le virus et qu'ils peuvent le propager sans être symptomatiques. Ce sont des situations comme celle-ci qui se produisent, explique Mike Lapaine, PDG l'hôpital Bluewater de Sarnia. C'est un virus très sournois .

Tous les employés se sont rétablis à domicile et aucun n’a été hospitalisé.

Aux deux campus de l'Hôpital régional de Windsor, quatre salariés et un médecin ont été déclarés positifs au coronavirus, soit un 1 % du personnel.

L'Hôpital régional de Windsor Photo : Radio-Canada

Le PDG de l'hôpital, David Musyj, se félicite de ce résultat. Je suis assez fier du personnel, de ce qu'il a fait pour protéger les patients et la communauté, mais aussi pour se protéger.

Tous les employés déclarés positifs se sont rétablis, sans hospitalisation, a-t-il indiqué.

Un personnel moins inquiet

Selon les responsables des hôpitaux concernés, le personnel est devenu plus à l'aise depuis que le nombre de cas de COVID-19 s’est stabilisé.

Avant de recevoir notre premier cas, il y avait beaucoup d'anxiété [...] beaucoup de peurs liées à l’inconnu , explique Wassim Saad, chef du personnel de l’Hôpital régional de Windsor. Depuis que les médecins et le personnel de première ligne voient quotidiennement des patients atteints du coronavirus, ils sont beaucoup plus à l'aise avec cela.

Au centre hospitalier Chatham-Kent Health Alliance, aucun des 1200 salariés n'a contracté la COVID-19.

Nous sommes reconnaissants , déclare Aaron Ryan, directeur du service financier de l’établissement. Notre personnel a déployé des efforts assidus, il est connaît les protocoles de distanciation physique, de lavage des mains et d’utilisation du matériel médical.

Nombre de cas de COVID-19 : Bluewater Health (Sarnia) : 15

Hôpital régional (Windsor) : 5

Hôpital Hôtel-Dieu Grace (Windsor) : 3

Erie Shores Healthcare (Leamington) : 2

La direction de l'hôpital de Leamington (Erie Shores Health Care) compte deux membres du personnel infecté à la COVID-19, tous deux actuellement en convalescence.

L'Hôpital Hôtel-Dieu Grâce de Windsor compte quant à lui trois membres du personnel déclarés positifs au virus.

Selon le Bureau de santé publique du comté de Windsor-Essex, 178 travailleurs de la santé ont été déclarés positifs à la COVID-19. Ces statistiques comprennent les employés des soins de longue durée, les préposés aux soins, ainsi que les infirmières et autres employés de première ligne.

Avec les informations de Jason Viau de CBC