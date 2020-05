IGA de Paspébiac : le syndicat dénonce un isolement prolongé sans salaire

Selon le Conseil central de la Gapsésie et des Îles-de-la-Madeleine–CSN, Sobeys refuserait de réintégrer les huit employés syndiqués qui ont été atteints de la COVID-19 et prolongerait leur isolement pour 14 jours supplémentaires, alors que la Direction régionale de la santé publique juge ces personnes comme rétablies et sans danger pour les autres .

De plus, le syndicat affirme que la compagnie laisserait ces personnes sans salaire pendant cet isolement prolongé.

Selon le conseiller syndical à la Fédération du Commerce–CSN, Rémi Bellemare-Caron, la situation est inacceptable.

On aurait souhaité que le salaire soit maintenu pendant cette période-là, affirme M. Bellemare-Caron. À partir du moment où c’est Sobeys qui demande de prolonger la quarantaine, c’est une politique interne qui est comme plus sévère que la santé publique. Il me semble que ce serait normal qu’ils assument cette décision-là et qu’ils paient le salaire pendant cette période-là.

Le syndicat a recommandé à ses membres de faire une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine prévoit également déposer un grief auprès de l’employeur, car il considère que la convention collective n’est pas respectée.

Selon le conseiller syndical, les employés concernés ont toutefois droit à la Prestation canadienne d'urgence.

Appelée à commenter en fin de semaine, la responsable des communications de Sobeys a indiqué ne pas être au fait de la situation. Sobeys n’a pas précisé sa position depuis, malgré les demandes de Radio-Canada.

Des motifs légitimes?

Questionnée sur la situation, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail précise qu’un employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour « protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) ».

Le responsable des communications de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Maxime Boucher, précise qu’en vertu de cette obligation, l'employeur pourrait exiger qu’une personne salariée demeure chez elle s’il juge qu’il y a un risque pour sa santé.

Dans le cas présent, la question est de savoir si la mise en quarantaine forcée par l'employeur est fondée sur des motifs légitimes, c’est-à-dire de savoir s’il y a un réel risque pour la santé des personnes. Maxime Boucher, responsable des communications à la CNESST