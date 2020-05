Hausse d'appels anticipée par des organismes d'aide aux victimes de violence familiale

Nous pouvons supposer, comme plusieurs autres qui travaillent dans ce domaine, que le nombre d’appels pourrait être plus élevé et que la violence augmentera en gravité dans un certain nombre d’incidents , indique un rapport interne de l’équipe de terrain de Family Service Saskatoon qui est responsable de venir en aide aux victimes de violence familiale.

La directrice des programmes de l’organisme, Myrna Kanigan, soutient aussi cette hypothèse. C’est un peu comme si c’était le calme avant la tempête , dit-elle. Mme Kanigan ajoute que la police, les refuges et d’autres organismes pourraient voir une réalité différente de celle de Family Service Saskatoon.

Son de cloche similaire du côté de Family Service Regina. Nous nous préparons tous en vue d’une hausse, dit-elle, je suspecte que cela arrivera bientôt , affirme Jen Renwick, qui supervise l’unité d’aide aux victimes de violence familiale.

Isabelle Côté, professeure à l’École de service social de l’Université Laurentienne, est, elle aussi, du même avis. Elle estime que les organismes communautaires, les maisons d’hébergement et les refuges pourraient s’attendre à une augmentation du nombre d’appels à l’aide de victimes de violence familiale.

La situation en est toutefois une qui est sans précédent et pour l’instant, il n’existe aucune donnée permettant de confirmer cette supposition. Nous ne saurons pas si ce sera le cas jusqu’à ce que certaines des mesures de restrictions soient levées , souligne Myrna Kanigan.

Augmentation du nombre d’appels lors du confinement faible ou nulle

Depuis le 18 mars, le jour où le gouvernement de Scott Moe a décrété l’état d’urgence sanitaire en Saskatchewan, l'organisme Family Service Regina indique que le nombre d’appels reçu n’a pas augmenté de façon significative comparée à la même période en 2019.

Le Service de police de Saskatoon affirme de son côté qu’il y a une légère augmentation du nombre d’appels, mais qu'ils ne sont pas présentement en mesure de fournir des données sur les rapports de violence familiale .

Du côté de la capitale provinciale, le Service de police de Regina affirme qu' à l’heure actuelle, nos appels pour des services reliés aux conflits familiaux sont plus élevés qu’ils ne l’étaient à la même époque l’an dernier, mais il est encore trop tôt pour dire si cela a un lien avec la pandémie .

Le Service de police précise toutefois que sa définition de conflit familial inclut plus de 27 types d’appels dans le suivi des conflits familiaux, qui vont des crimes contre les biens aux crimes contre les personnes, et qui comprennent les relations familiales entre tous les membres d’un ménage .

Jen Renwick espère que cette stagnation du nombre d’appels n'est pas dû au fait que des victimes pensent que les organismes d’aide ne peuvent pas leur venir en aide en raison de la pandémie et du confinement.

Il en va de même pour Family Service Saskatoon. L’équipe de terrain de l’organisme suppose aussi qu’en raison du confinement, il pourrait être plus difficile pour les victimes de contacter la police ou des organismes communautaires, par crainte pour leur sécurité.

Les femmes et les enfants dans un contexte de violence conjugale sont encore plus vulnérables, ils sont encore plus isolés qu’à l’habitude en ce moment , explique Isabelle Côté qui note que les femmes, par exemple, ont moins de moments où elle ssont seules ou d’échappatoires en période de confinement.

Les défis posés par l'augmentation potentielle d’appels à l’aide

Si une hausse d’appels s’en suit, les maisons d’hébergements pourraient plus rapidement atteindre leur pleine capacité. Il s'agit d'une situation qui pourrait à son tour forcer des victimes à se déplacer dans une autre région, voir même dans une autre province pour fuir leur situation de violence conjugale, souligne la professeure Isabelle Côté.

S’il y a une hausse des appels dans les prochains jours et qu’il y a soudainement plusieurs femmes et enfants à héberger, les femmes [et les enfants] pourront quand même recevoir des services à l’externe tels que des consultations de groupe ou des interventions individuelles , note-t-elle.

La question est : est-ce que les maisons d’hébergement vont avoir suffisamment de moyens, de ressources, de personnel pour être en mesure de répondre à ces demandes? Et si non, ça va être quoi les engagements du gouvernement pour s’assurer que ces ressources puissent répondre aux besoins des femmes et des enfants , explique-t-elle.

Ce sont quand même des ressources essentielles. Il y a de ces femmes et de ces enfants qui sont à risque d'homicide dans le contexte post séparation et c’est une réalité que l’on connaît. C’est le moment le plus dangereux pour les femmes et les enfants lorsqu’ils quittent , poursuit Isabelle Côté.

Quoiqu'il en soit, Family Service Regina et Family Service Saskatoon promettent d'être prêts et de déployer toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux victimes.