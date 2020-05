Pas d'arrosage contre la tordeuse : irritation et incompréhension

La semaine dernière, la SOPFIM annonçait avoir fait ce choix pour protéger ses travailleurs de la COVID-19. Plusieurs lui demandent maintenant de revoir sa décision et de s'adapter à la situation.

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, dénonce la décision de la SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies d'annuler la pulvérisation des forêts menacées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Je trouve ça peut-être un peu drastique de cesser complètement toutes les opérations parce que même dans nos commerces, les gens s'adaptent. Oui, c'est moins rentable et c'est moins facile d'opérer, mais les gens s'organisent pour être capables d'opérer. Moi, je me demande pourquoi la SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies n'a pas dressé un plan COVID-19.

Pour sa part, le maire de Dolbeau-Mistassini et président d'Alliance forêt boréale, Pascal Cloutier, se montre tout aussi déçu.

Ce qu'on va perdre, on va le perdre tout le temps. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'industrie et les communautés , a -t-il déploré.

Pour le directeur général de la SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies , Jean-Yves Arsenault, impossible de faire marche arrière. D'autant plus que des millions de dollars pourraient être perdus si une base devait être mise en quarantaine.

Ça devenait trop difficile de tout contrôler à court terme, toute la logistique reliée à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ça veut dire que ça se prépare de longue date et que ça doit être intégré dans la logistique afin d'assurer que tout le monde travaille en sécurité , a-t-il expliqué.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dit avoir été en communication constante avec la SOPFIM dans ce dossier. Le MFFP constate que les circonstances actuelles ne permettent pas de procéder aux arrosages prévus et comprend que la SOPFIM ait pris cette décision , a relayé par courriel Catherine Thibeault, conseillère en communication à la Direction générale du secteur nord-est au MFFP.

Toujours selon Mme Thibeault, l’absence d’arrosage en 2020 ne devrait pas précipiter la mortalité des arbres en santé ni compromettre la survie des peuplements ciblés pour les arrosages.

Ainsi, affirme le ministère, le succès des programmes d'arrosage des dernières années fait en sorte que les peuplements ciblés sont actuellement en bonne condition. L'arrosage devra évidemment reprendre l'an prochain. La durée de l'épidémie est estimée entre 10 et 15 ans, selon les régions.

La SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies envisage tout de même la possibilité de traiter la forêt privée, soit l'équivalent de 6 % de ce qui était prévu, en déployant des hélicoptères, qui demandent moins de logistique.

Cette annonce donne de l'espoir au président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, Pierre-Maurice Gagnon.

Pierre-Maurice Gagnon estime qu'il est plus facile d'arroser des petites superficies avec un hélicoptère québécois que des grands territoires avec des avions dont l'équipage provient de l'extérieur de la province. Il ajoute qu'il est grandement souhaitable de lutter contre la tordeuse, particulièrement dans le Bas-Saguenay.

Le risque c'est que ces peuplements-là qu'on pourrait encore sauver, même les petites superficies de quatre hectares qu'on pouvait encore sauver, bien là on ne les sauvera plus. (...) Si on peut les arroser, on va être capable de les préserver.

Pierre-Maurice Gagnon, président, Fédération des producteurs forestiers du Québec