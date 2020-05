35 nouveaux décès à Ottawa : des inquiétudes dans les foyers de soins de longue durée

Les 35 nouvelles morts sont toutes liées à des éclosions de COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée (FSLD), a indiqué SPOSanté publique Ottawa . A priori, il s'agit d'un nombre record de décès rapportés en une seule journée à Ottawa. Toutefois, SPOSanté publique Ottawa a précisé qu'ils sont survenus entre le 24 avril et le 3 mai, mais qu'il y a eu des retards dans la saisie des données.

Vingt et un nouveaux cas de COVID-19 ont aussi été rapportés à Ottawa, lundi, portant le nombre total de cas confirmés en laboratoire à 1504. De ce nombre, 58 % sont désormais traités comme étant des cas résolus.

L'Hôpital d'Ottawa a par ailleurs confirmé une éclosion de COVID-19 au sein de son établissement. Quatre employés de l’urgence du campus Civic ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la maladie. Afin de réduire les risques de propagation, l’Hôpital assure avoir augmenté la fréquence du nettoyage dans le département de l’urgence et dans les salons du personnel.

Inquiétudes au centre Madonna Care d’Orléans

Au centre de soins Madonna Care du secteur d’Orléans, 75 résidents ont contracté la COVID-19 jusqu'à maintenant. De ce nombre, 29 sont morts, 33 combattent toujours la maladie et 13 sont considérés comme guéris, selon la direction de l'établissement.

Plusieurs familles de résidents dénoncent ce qu'elles qualifient de manque de transparence de la part des propriétaires du centre de soins. C'est le cas de Mary-Anne Frappier, la sœur d’un résident. Je suis très concernée , raconte-t-elle.

Son frère a été épargné par la COVID-19 pour le moment. Le nombre de cas va continuer à augmenter et le nombre de mortalités aussi , craint Mme Frappier. Le plus grand manque c’est la transparence , dénonce-t-elle. Chaque jour, j’essaie de savoir ce qui se passe .

Ce n'est pas un établissement du gouvernement, donc ce n'est pas dans leur intérêt à dire à la communauté et tout le monde ce qui se passe. Mary-Anne Frappier, sœur d'un résident

Même son de cloche du côté du conseil des familles du centre Madonna Care. Nous ne pouvons pas aller à l'intérieur pour savoir ce qui se passe , affirme Betty Yakimenko. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise clairement ce qui se passe. Nous ne voulons pas d’un discours du genre "nous faisons de notre mieux".

Par courriel, le groupe Sienna, propriétaire de la résidence, affirme que ses équipes travaillent sans relâche pour soigner et protéger les résidents. Nous sommes extrêmement reconnaissants de bénéficier du soutien supplémentaire du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, de l'Hôpital Royal Ottawa et de l'Hôpital d'Ottawa, qui travaillent à nos côtés pour fournir leur expertise et du personnel supplémentaire .

Avec les informations de Gilles Taillon et de Jérémie Bergeron