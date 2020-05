Les commissions scolaires de l’Estrie s’organisent pour le retour en classe

Le choix de retourner les enfants fréquentant les écoles primaires revient aux parents. Alors que le ministère de l’Éducation estimait qu’environ 50% des enfants seraient de retour sur les bancs d’école, à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke(CSRS) et à la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC), ce sont plutôt 67% des élèves qui seront présents.

Le directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, croit que la situation du coronavirus dans la région explique ce taux plus élevé qu’anticipé.

Dans nos trois MRC, c’est assez calme sur les déclarations de COVID-19 depuis quelques semaines , rappelle-t-il.

Mais ce plus haut taux d’assiduité vient aussi avec son lot de défis, mentionne de son côté la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

À 50%, c’est optimal au niveau du fonctionnement, mais pas au niveau des objectifs qu’on recherche et c’est sûr qu’à 100%, on n’est pas capable de livrer , note le directeur du service des communications et secrétaire général CSRS, Donald Landry.

Prochainement, la CSRS sollicitera les parents d’élèves plus vulnérables dont elle n’a pas de nouvelles pour l’instant. Elle envisage aussi que certains parents décideront finalement de garder leur enfant à la maison s’il n’est pas en classe avec son professeur titulaire et ses amis. Donald Landry soutient que la CSRS s’attend à trouver l’équilibre dans les prochaines semaines.

Ça se passe bien, mais il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de défis, beaucoup de préoccupations. Donald Landry, directeur des communications et secrétaire général à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

La gestion des ressources humaines et physiques

Pour ce qui est de la gestion des élèves présents, la principale difficulté est celle de la distanciation physique. Dans ses directives, le ministère de l’Éducation demande qu'une distance de deux mètres entre chaque élève soit respectée et qu’il n’y ait pas plus que 15 élèves par classe.

À la CSRS, on mise sur l’utilisation des locaux vacants dans les écoles primaires, comme les locaux des services de garde ou ceux utilisés par des spécialistes. Il est toutefois probable que des locaux dans des écoles secondaires soient utilisés.

La présence du personnel enseignant ne représente pas une crainte à la CSHC.

Oui, les professeurs seront au rendez-vous , lance Martial Gaudreau.

Plusieurs employés de la commission scolaire ont manifesté leur intérêt pour donner un coup de pouce dès les premières semaines de la crise. Les commissions scolaires disent avoir le personnel nécessaire même si les professeurs âgés de plus de 60 ans ainsi que ceux qui ont des conditions médicales particulières resteront à la maison. Les commissions scolaires utiliseront toutefois ces ressources pour offrir du soutien aux jeunes qui resteront eux aussi à la maison.

Pour la CSRS, on devra se tourner vers des remplaçants, des finissants de l’université ou même des enseignants du secondaire pour combler les quelque 200 à 300 postes laissés vacants.

Pour rassurer les enseignants, du matériel de protection sera offert au personnel. À la CSHC le port du masque ne sera pas obligatoire, mais il sera disponible pour les enseignants.

Il faut que les gens comprennent qu’on ne sera pas parfaits. [...] Mais on ne fera pas de compromis sur la santé et la sécurité Donald Landry, directeur du service des communications et secrétaire général CSRS

À la CSRS, l’équipement sera aussi disponible. D’abord de l’équipement à usage unique sera offert à compter de la semaine prochaine. Dans un deuxième temps, de l’équipement lavable, donc réutilisable, sera acheminé dans les 38 écoles de la commission scolaire où seront de retour 8000 élèves.