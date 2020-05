La COVID-19 fait deux victimes à la résidence de soins Pinecrest de Plantagenet

Dans un communiqué, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a fait savoir que les deux morts sont une femme septuagénaire et un homme octogénaire. Ils sont morts à la suite de complications liées au COVID-19 .

Pour le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , tester le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée est une priorité. Les tests de dépistage sont en cours dans tous les établissements sous son autorité, lesquels devraient être terminés d’ici la fin de la semaine , a indiqué l'agence de santé publique.

J'aimerais premièrement envoyer mes condoléances sincères pour cette tragédie , a dit le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, dans le cadre de sa mise à jour quotidienne diffusée sur YouTube.

Il a rapporté que quatre autres résidents de la Maison de soins infirmiers de Pinecrest ont été déclarés positifs, tout comme un quatrième employé. Initialement, trois employés et huit résidents avaient reçu un résultat positif au test de dépistage.

Nous sommes en train de faire les tests dans les autres maisons de soins de longue durée. On va terminer toutes les institutions d’ici la fin de semaine , a ajouté le Dr Roumeliotis.

Il ne faut pas oublier que, lorsqu’on fait un test qui est négatif aujourd’hui, le test est négatif aujourd’hui. Ça ne veut pas dire que la même personne, dans deux ou trois jours, ne développera pas les symptômes et devenir positive. Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BESO

Pas de cas à la Résidence Prescott et Russell

Par ailleurs, à Hawkesbury, aucun cas de COVID-19 n'a été détecté parmi les employés et les bénéficiaires de la Résidence Prescott et Russell, où quelque 300 tests de dépistage ont été faits vendredi dernier, ont indiqué les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), qui gèrent et exploitent l’établissement de soins de longue durée.

En date de lundi, un total cumulatif de 101 cas de COVID-19 avaient été confirmés sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , qui inclut les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, de même que la ville de Cornwall.

De ce nombre, deux personnes sont aux soins intensifs et 54 sont maintenant guéries de la maladie. Depuis, le début de la pandémie, les centres d'évaluation du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ont effectué 2469 tests de dépistage de la COVID-19.

Avec les informations de Denis Babin