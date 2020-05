Un cas de COVID-19 à l'aéroport de Moncton le 27 avril

Cette personne était à bord du vol 3456 de WestJet en provenance de Toronto, arrivant à 13 h 52.

C’était en effet un vol de WestJet entre Toronto et Moncton, donc la destination finale était Moncton. [...] La personne a donc atterri et est partie de l’aéroport. Donc, elle est passée à travers l’aéroport. On ne sait pas où est sa destination finale , explique la responsable des communications de l'aéroport, Julie Pondant.

La direction de l’aéroport en a été informée le 4 mai, précise-t-elle.

C’est la compagnie aérienne qui nous a avisés. Eux ont été avisés par l’Agence de la santé publique du Canada. Donc, une fois qu’on a su la nouvelle, on a cru bon de partager cette nouvelle avec la population , affirme Mme Pondant.

La Santé publique confirme que le porteur du virus n'a pas subi son test de dépistage au Nouveau-Brunswick.

Selon la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef, le gouvernement croit que la personne ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.

Nous avons déterminé que la personne en question a atterri à Moncton, et, bien que nous croyions que la personne ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick, nous travaillons avec une autre administration pour confirmer où se trouve cette personne , dit la Dre Russell.

Elle ajoute que le protocole établi pour les déplacements de cas connus, qui prévoit que les responsables provinciaux et territoriaux doivent avertir leurs homologues dans l’administration qui recevra le cas confirmé, n’a pas été suivi cette fois-ci. Nous avons contacté les responsables du gouvernement fédéral pour obtenir des renseignements au sujet de la situation et pour discuter de ce qui peut être fait pour essayer de réduire le risque qu’une situation semblable survienne encore , assure-t-elle.

La Santé publique demande à tous ceux qui ont été à bord de ce vol de s'isoler.

Si vous ou une personne avec qui vous avez été en contact étroit était sur ce vol, veuillez vous isoler pendant 14 jours , recommandent les autorités. Si vous présentez des symptômes, appelez le 811.

Les autorités au Nouveau-Brunswick posent pourtant des questions aux voyageurs qui arrivent d’une autre province.

Ça été mis en place justement par le ministère de la Sécurité publique le dimanche 26 avril, donc oui, il y aurait eu des questions au moment de l’atterrissage de cette personne-là. On ne peut pas faire [d’hypothèses] pourquoi ou comment, mais tout le monde fait son travail du mieux qu’ils le peuvent avec les directives données par les gouvernements , indique Julie Pondant.

Les frontières de la province sont fermées aux déplacements non essentiels dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la COVID-19, mais les aéroports sont ouverts parce qu’ils offrent des services essentiels, ajoute Julie Pondant. Des gens voyagent dans le cadre de leur travail ou pour subir des traitements médicaux. Beaucoup de marchandises passent aussi par l’aéroport.

Le Nouveau-Brunswick ne recense plus de personnes malades de la COVID-19 depuis samedi dernier et entame sa troisième semaine sans nouveau cas de la maladie respiratoire.