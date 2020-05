Eugene Kostyra, un ancien ministre néo-démocrate et conseiller de Gary Doer, est mort dimanche à l’âge de 72 ans. Il était l’une des premières figures gouvernementales à avoir soutenu la cause des francophones au Manitoba, selon Mariette Mulaire, la directrice du World Trade Centre de Winnipeg.

Mariette Mulaire se souviendra d’Eugene Kostyra comme d’un « allié de la francophonie ». Elle raconte avoir beaucoup eu affaire à lui au début des années 2000, alors qu’elle était directrice générale au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM).

Le ministre néo-démocrate, qui était directeur du secrétariat du développement économique de la province et conseiller principal de Gary Doer, a permis à l’organisme d’obtenir l’appui du gouvernement provincial, raconte-t-elle.

C’était le tout début de la reconnaissance de la francophonie dans la majorité, dit Mariette Mulaire. Il fallait les convaincre un à la fois [et] Eugène a été l’un des premiers dans le gouvernement à avoir cru en nous.

C’était rafraîchissant de ne pas être obligé de se battre pour avoir du soutien, témoigne-t-elle. C’était un homme qui avait les deux pieds à terre. Si ça faisait du bon sens, il embarquait.

En 2005, Eugene Kostyra a pris part à la première mission du CDEM à Strasbourg, en France, afin d'attirer des entrepreneurs francophones au Manitoba.

Il était accompagné de Gary Doer et du ministre des Finances de l’époque, Greg Selinger, ainsi que d’une soixantaine de Franco-Manitobains. « Il a vu la francophonie en action », explique Mariette Mulaire.

C'était une belle époque, on se sentait compris et apprécié, on voyait qu’on avait de la valeur dans l’économie , dit-elle.

Le Nouveau Parti démocratique en deuil

Les leaders néo-démocrates provinciaux et fédéraux déplorent la mort d’un compagnon et d’un ancien membre du Cabinet.

D’un point de vue personnel, je suis extrêmement triste d’avoir perdu un ami incroyable , témoigne le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba et leader de l’opposition, Wab Kinew.

C’est quelqu’un qui a très bien servi la province, qui a été le mentor de beaucoup beaucoup de politiciens, d’élus, moi y compris , raconte-t-il. C’est une perte considérable. Il croyait en notre province.

Le leader néo-démocrate fédéral, Jagmeet Singh, a rendu hommage à Eugene Kostyra sur Twitter.

Né à Winnipeg, Eugene Kostyra a travaillé comme commis-dactylographe et comme compagnon électricien après avoir décroché de l’école secondaire St. John’s. Il s’est ensuite impliqué dans le milieu syndical, puis en politique.

De 1981 à 1988, il a été député du NPD et ministre dans le Cabinet d’Howard Pawley. Il est resté actif dans le mouvement syndical après sa défaite aux élections de 1988, comme directeur régional du Syndicat canadien de la fonction publique, avant d'être nommé conseiller dans le gouvernement de Gary Doer.