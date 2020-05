Décès d’une travailleuse sociale à Drummondville relié à la COVID-19

Des analyses plus poussées ont permis de déterminer qu'elle avait succombé au virus.

On le sait, la COVID n’affecte pas tout le monde de la même façon, les circonstances autour de ce décès nous permettront de déterminer s’il s’agissait d’une personne qui avait des conditions particulières ou autre chose qui explique le décès , a dit Marie-Josée Godi, directrice régionale de la santé publique.

Dans cette épreuve difficile, nous offrons toutes nos pensées et nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses collègues et à ses proches, a indiqué par communiqué le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux MCQMauricie et Centre-du-Québec . En respect pour la famille et les proches, nous ne commenterons pas davantage ce triste événement.

Un programme d’aide aux employés sera mis en place, et des intervenants psychosociaux sont présents sur place pour accompagner le personnel dans cette épreuve.

Avec les informations d'Amélie Desmarais et de Jean-François Dumas.