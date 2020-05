L'Île-du-Prince-Édouard ne compte plus que deux cas actifs de COVID-19

Une 25e personne ayant contracté la maladie respiratoire est désormais rétablie, confirme la médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison.

Les deux personnes qui sont toujours porteuses du nouveau coronavirus à l'Île-du-Prince-Édouard demeurent en isolement à leur domicile. Elles n'ont pas eu besoin de soins médicaux ni d'être hospitalisées.

Il faut compter 14 jours après l'apparition des premiers symptômes [pour qu'une personne soit considérée comme étant rétablie] , indique la Dre Heather Morrison.

Parfois, il faut plus de 14 jours si la personne a toujours des symptômes , ajoute-t-elle. On va effectuer des tests jusqu'à ce que les résultats soient négatifs.

Le plus récent cas de COVID-19 à l'Île-du-Prince-Édouard a été confirmé le 28 avril dernier. Si aucun nouveau cas de la maladie n'est signalé, la Dre Heather Morrison estime que la plus petite province pourrait ne plus recenser aucun cas actif d'ici une semaine environ.

Samedi, les autorités de la santé du Nouveau-Brunswick ont annoncé qu’il n'y avait plus de cas actif d'infection par le coronavirus dans la province.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a mis en oeuvre la première phase de son plan d'allègement des mesures de santé publique liés à la COVID-19, vendredi dernier. Les rassemblements extérieurs d'un maximum de cinq personnes, des activités telles que le golf et la pêche à la ligne, de même que les travaux extérieurs de construction et d'aménagement paysager, sont de nouveau autorisés.

Autorisée depuis le 1er mai, la pratique du golf à l'Île-du-Prince-Édouard se fait sous certaines conditions. Photo : Radio-Canada

La Dre Heather Morrison estime que cette première fin de semaine de déconfinement est de bon augure pour la suite des choses. On a pu voir les communautés insulaires plus animées qu'elles ne l'avaient été depuis plusieurs semaines. Ça fait du bien de voir tout ça! , affirme la médecin hygiéniste en chef. Continuons à suivre les mesure sanitaires. C'est important et essentiel, surtout pendant la première phase.

Si la situation demeure sous contrôle, les autorités sanitaires à l'Île-du-Prince-Édouard prévoient mettre en oeuvre la deuxième des quatre phases du plan de déconfinement à compter du 22 mai prochain. La réouverture de certains commerces et services, comme les salons de coiffure et les garderies, serait alors permise.