COVID-19 : les informations du 4 mai en Saskatchewan

Pendant que certains commerces reprennent du service lundi , 34 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Saskatchewan, ce qui représente le plus haut nombre de cas quotidiens depuis le début de la pandémie.

Conscient qu’une telle statistique peut effrayer les citoyens, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, assure que les cas de COVID-19 sont « faibles » dans le reste de la province.

Des 34 nouveaux cas, 29 sont situés dans la zone extrême nord, et 4 dans la zone nord.

Lors du point de presse quotidien du gouvernement, les journalistes ont demandé à maintes reprises si les citoyens devaient poursuivre le confinement, et ce, malgré le nombre de cas qui ne cesse d’augmenter dans le nord de la province. Car, depuis lundi, les Saskatchewanais peuvent se réunir en groupe de 10 personnes ou moins.

Le premier ministre Scott Moe réitère que son plan de réouverture est « très prudent », et que les villes de La Loche et de Lloydminster étaient toutes les deux exclues de la première phase. De plus, la province dit se réserver le droit de fermer à nouveau des communautés si la situation l’exige.

Les chiffres sont élevés dans le nord-ouest de la Saskatchewan puisque les gens ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale , a noté le premier ministre, disant que des agents seront déployés sur le territoire pour assurer une restriction de déplacement.

Consulter sous forme de texte Graphique du nombre de cas de COVID-19

Plus tôt dans la journée de lundi, un représentant du nord et membre de la Nation métisse de la Saskatchewan, Leonard Montgrand, demandait une intervention des forces armées canadiennes.

Une solution qui, selon lui, permettrait de faire respecter les nouvelles mesures de sécurité mises en place par la province, notamment des contrôle routiers pour restreindre l’accès aux municipalités du nord.

Le nombre de Saskatchewanais qui ont contracté le coronavirus et qui ont par la suite été déclarés positifs atteint donc 467, alors que le nombre de cas considérés comme actifs par le gouvernement s’établit désormais à 154.

Des 34 nouveaux cas annoncés lundi, 29 se trouvent dans l'extrême nord de la province, et 4 autres, dans le nord de la Saskatchewan. Le dernier cas a été enregistré à Saskatoon.

Tous les cas qui étaient considérés comme présumés dimanche sont dorénavant confirmés, précise la province.

À l’inverse, deux personnes de plus sont maintenant guéries de la maladie, ce qui porte le total de personnes rétablies de la COVID-19 à 307.

La province note que 11 personnes sont présentement hospitalisées, soit 3 de moins que lors de la mise à jour de dimanche. De ce nombre, 4 se trouvent présentement aux soins intensifs.

La COVID-19 a, jusqu’à maintenant, fait six victimes en Saskatchewan, soit une sexagénaire, deux septuagénaires et trois octogénaires.

La province précise que 138 cas sont liés à un voyage à l’étranger, et 182 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Saskatoon : 162 (+1)

Regina : 76

Nord : 93 (+4)

Sud (en excluant Regina) : 15

Centre (en excluant Saskatoon) : 11

Extrême nord : 110 (+29) Les chiffres entre parenthèses indiquent la variation depuis dimanche

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 51 cas (+11)

20 à 39 ans : 167 cas (+8)

40 à 59 ans : 152 cas (+11)

60 à 79 ans : 82 cas (+4)

80 ans et plus : 15 cas Les chiffres entre parenthèses indiquent la variation depuis dimanche

Le gouvernement provincial dit également que les autorités sanitaires ont réalisé 32 334 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, soit 762 de plus que dimanche.

Une communication inadéquate, déclare l’opposition officielle

Lors de son point de presse quotidien lundi, le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, s’est dit inquiet par rapport à la situation dans les hôpitaux du nord de la province où des éclosions de COVID-19 ont été déclarées récemment.

Il considère entre autres que le gouvernement a échoué dans son plan de communication avec les communautés du nord de la province et qu’il a minimisé les premières indications d’une épidémie à La Loche avant qu’elle ne se propage par la suite à travers la région.

Nous avons besoin de réponses claires et complètes pour expliquer pourquoi [le gouvernement] a répété à maintes reprises à la population que l’éclosion à La Loche était sous contrôle [...] et ce qu’a fait le ministre de la Santé [Jim Reiter] pour améliorer la communication et la coordination [entre les établissements de santé] , a dit Ryan Meili.

De plus, le chef néo-démocrate n’est pas contre l’idée de demander à Ottawa de déployer des militaires des Forces armées canadiennes si le besoin se fait sentir dans le nord de la province. Il compte toutefois consulter d’abord les dirigeants des communautés avant de se prononcer sur la question.

Si l’armée peut aider et si les gens [dans les communautés du Nord] pensent que c’est une bonne chose, je suis tout à fait favorable à [l’idée] , a précisé Ryan Meili.

Avec les informations de Zoé Clin, d’Étienne Ravary-Ouellet et d'Omayra Issa