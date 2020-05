Une semaine pour s'organiser avant le retour des élèves

Les enseignants sont de retour au travail dans la majorité des écoles primaires de la région de Québec, afin de préparer la réouverture et s'adapter aux consignes de la santé publique. À l’école Les Sittelles, de Saint-Georges, le personnel s’affairait lundi à réaménager les locaux.

Le directeur de l’école, Vincent Lemieux, assure que l’établissement va pouvoir accueillir tous les enfants. Par contre, certains locaux vont changer de vocation.

On est en train de retirer tout le mobilier des classes pour ensuite configurer les classes pour respecter le deux mètres entre chaque élève, pour voir si on est capable d'atteindre le maximum de 15 élèves par classe ou bien si on doit dans certains cas se limiter à 13 ou 14 élèves par classe , mentionne Vincent Lemieux.

L’école devrait accueillir 75 % des 340 enfants qui fréquentent Les Sittelles habituellement. Les élèves n’auront pas besoin d’aller dans une école secondaire inutilisée. Par contre, ils auront peut-être des camarades de classe différents.

Si on a 19 élèves qui reviennent dans une classe, mais on a seulement 15 places, qui sont les quatre élèves qu'on doit réattribuer à une nouvelle enseignante? Ce sont des choix déchirants , affirme le directeur.

La classe de l’enseignante Josée-Anne Champagne, en deuxième et troisième année du primaire, comptait 21 élèves avant la pandémie.

Une partie de ses élèves va être jumelée à des enfants d’une autre classe du même niveau.

Le pourcentage des élèves qui reviendront en classe s’élève à 75 % pour la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est de 66 % à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, de 80 % aux Navigateurs, de 65 % à la Commission scolaire des Découvreurs et de 60 % à la Commission scolaire de la Capitale. À la Commission scolaire des Navigateurs, les enseignants seront de retour en classe mardi.

Pendant que moi je vais être dans le local ici avec mes élèves, il va y avoir une éducatrice avec les autres élèves dans l'autre groupe. On va alterner. C'est moi qui vais préparer le travail pour tous les élèves, même s'ils ne sont pas avec moi , explique Josée-Anne Champagne.

Les enseignants ne seront pas tous de retour

Comme dans bien des écoles de la province, sept employés des Sittelles ne pourront pas revenir au travail en raison de leur âge ou de leur état de santé. L’école devra embaucher du personnel supplémentaire.

C'est un beau casse-tête. Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, qui étaient à temps partiel, pour offrir d'être à temps plein. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'aller chercher des ressources humaines ailleurs , affirme le directeur, Vincent Lemieux.

Le Syndicat des Deux-Rives, qui représente les enseignants des commissions scolaires des Découvreurs et des Navigateurs, dit constater une grande anxiété chez le personnel.

On est un peu déchiré entre toutes sortes de choses à considérer, mais ce qui doit primer, c’est la santé et la sécurité au travail. On demande à nos délégués de nous informer concernant tout ce qui cloche ou qui ne correspond pas aux règles de la santé publique , affirme le président, Martin Hogue.

Le syndicat a commandé 2000 visières pour les enseignants qui voudront les porter.

Vincent Lemieux, lui, croit que le retour en classe va bien se dérouler, mais que le défi sera de contrôler les câlins que les enfants ont l’habitude de se faire.

Dans une école primaire, il y a beaucoup d'amour. C'est une école chaleureuse, où les élèves sont près les uns des autres donc c'est vraiment tout l'aspect humain qui est difficile à gérer aussi , conclut-il.

