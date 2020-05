Plus que 8 cas actifs de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

En effet, 138 personnes sont considérées guéries de la COVID-19. Deux personnes sont présentement hospitalisées, mais pas aux soins intensifs.

Par ailleurs, le CISSS-AT souligne que depuis 0:01 lundi, les barrages routiers aux entrées de la ville de Rouyn-Noranda ont été retirés, tel que convenu en accord avec la Direction nationale de la Santé publique.

Le CISSS-AT rappelle toutefois qu'il est important d'éviter tout déplacement non essentiel et de rester dans la ville où vous demeurez. Si un déplacement est nécessaire, il est recommandé de conserver une distanciation physique de deux mètres lorsque cela est possible et dans le cas inverse, de porter un couvre-visage.

Avec le déconfinement vient aussi un dépistage plus important, tel qu'annoncé par le premier ministre Legault. Le CISSS-AT se dit prêt à dépister davantage.

Toute personne qui aurait des symptômes reliés à la COVID, comme de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, une perte de goût ou d'odorat est invitée à contacter le 1-877-644-4545 pour obtenir une évaluation et un rendez-vous.

La Santé publique affirme faire entre 40 et 50 tests par jour, mais qu'il sera difficile d'en faire plus si les gens ne téléphonent pas à la ligne Info-Santé lorsqu'ils ont des symptômes.

Les tests effectués par le CISSS-AT depuis le 22 avril sont tous revenus négatifs, ce qui fait dire à la Santé publique qu'il est inutile de tester aléatoirement les gens au cas où ils seraient asymptomatiques, alors que les personnes symptomatiques testent présentement négatif.

La décision de Santé Canada de suspendre l'homologation des tests de dépistage rapides de Spartan Bioscience ne devrait pas avoir d'impact en Abitibi-Témiscamingue.

Interrogée à ce sujet, la directrice de la santé publique par intérim fait valoir que la région dispose déjà d'une marge de manoeuvre pour la réalisation des tests de dépistage.

Dre Omobola Sobanjo précise que la marche à suivre dans la région permet d'obtenir des résultats dans des délais de 24 à 48 heures.

Si quelqu'un appelle pour un rendez-vous, on est capable de faire le test la journée même, dès que l'individu appelle, on est capable de savoir si le symptômes s'apparentent ou sont compatibles avec la COVID, donc c'est important de s'isoler, de ne plus voir personne, si vous étiez supposés rentrer travailler, restez chez vous. Vous allez passer votre test et avoir plus d'informations par la suite. Donc, on est capable de faire déjà beaucoup avec les tests qu'on a. Spartan va nous amener à un autre niveau, mais déjà on est capable d'en faire beaucoup avec ce qu'on a.