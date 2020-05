Des centres de prélèvements pour les 70 ans et plus

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean met en place quatre centres de prélèvements sur rendez-vous pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont en mesure de se déplacer.

Ces centres, situés en dehors des murs des centres hospitaliers, ouvriront le 6 mai pour des prises de sang, des prélèvements gynécologiques et autres types de prélèvements prescrits par un médecin.

L’ajout de ces lieux dédiés à l’extérieur des centres hospitaliers a pour objectif de répondre en toute sécurité aux besoins de la clientèle de 70 ans et plus pouvant se déplacer , peut-on lire dans un communiqué diffusé par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux lundi.

Les quatre centres de prélèvements sont situés : À Saguenay : 225, rue Saint-Vallier (pavillon des Augustines.

À Alma : 935, avenue du Pont Sud, porte 102 (pharmacie Uniprix)

À Roberval : 425, avenue F.X. Bouchard (salle des chevaliers de Colomb)

À Dolbeau-Mistassini : 170, avenue de la Fabrique (salle Les Coeurs vaillants)

La clientèle concernée doit prendre rendez-vous sur le site Internet clicsanté.ca ou par téléphone au 1-833-704-0087. Les gens seront ensuite dirigés vers le centre le plus près de leur résidence. Les personnes qui présentent des symptômes grippaux ne seront pas admises dans ces cliniques.