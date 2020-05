COVID- 19: aucun nouveau décès dans la région

Bonne nouvelle: la Mauricie et le Centre-du-Québec ne rapportent aucun nouveau décès, le bilan reste donc à 108.

62 personnes sont présentement hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

773 personnes sont maintenant officiellement rétablies.

Éclosion dans les centre des personnes âgées

Pour ce qui est de la situation dans les centres pour personnes âgées, un employé de plus a contracté le coronavirus au CHSLD Monseigneur Paquin, portant le total à 21.

On dénombre maintenant 28 employés qui ont reçu un diagnostic positif à l'UCDG Cloutier-du Rivage; c’est un de plus que dimanche.

C’est au CHSLD Cloutier-du Rivage que l’augmentation est la plus marquée, 17 résidents et cinq employés ont maintenant contracté la maladie, respectivement huit de plus et un de plus.

Aucun nouveau cas n’a été répertorié au CHSLD Laflèche, au CHSLD Cooke, au CHSLD Rolland-Leclerc et au CHSLD Saint-Joseph.