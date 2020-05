Une pétition pour garder la Côte-Nord fermée

Instigatrice de la pétition La Côte Nord doit rester fermée , Isabelle Hall aimerait obtenir 10 000 signatures avant de la déposer.

On ne veut pas qu’il se passe exactement ce qu’il se passe à Montréal chez nous [...] On pourrait rouvrir la vie ici parce qu’il n’y a plus de cas. Mais on devrait garder les barrières fermées , explique Isabelle Hall.

On veut que notre région soit comme sous une cloche. Isabelle Hall, instigatrice de la pétition La Côte Nord doit rester fermée

Cette pétition sera déposée au maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, et au député péquiste de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet.

En moins de 24 heures, plus de 1500 personnes ont signé la pétition.

Montigny garde la même position

La semaine dernière, le maire Montigny a commenté la réouverture de la région en indiquant que les trois semaines prévues laisseraient le temps aux autorités de se préparer. Contacté par téléphone lundi, il soutient que sa position n’a pas changé et que les citoyens doivent faire part de leur mécontentement directement à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Une pétition similaire est en cours de l’autre côté de la rive du Saint-Laurent alors que près de 9000 personnes ont signé pour demander le maintien du barrage routier situé à La Pocatière.

Comme annoncé mercredi dernier par le gouvernement Legault, les points de contrôle routiers sur la Côte-Nord devraient être levés le 18 mai.

Depuis le 28 mars, huit barrages routiers sont installés sur la Côte-Nord pour limiter les déplacements sur le territoire.