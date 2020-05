Cri d'alarme des organismes de défense des sans-abri

Des agences torontoises qui viennent en aide à des sans-abri et des démunis demandent une aide d'urgence pour loger des centaines de sans-abri dans la métropole, parce que les refuges ne suffisent plus à répondre à la demande.

Selon cette coalition, 9000 personnes sont sans logement à Toronto. Près de 7000 d'entre elles sont réparties dans les centres d'hébergement de la ville et un millier d'autres vivent dans la rue, dans des parcs ou des camps de fortune dans la vallée de la rivière Don ou sous l'autoroute Gardiner.

Un millier d'autres sont plus difficiles à comptabiliser parce qu'ils sont de passage dans la métropole ou qu'ils habitent temporairement chez des proches, faute d'avoir les moyens de se loger.

Nous sommes très inquiets, parce que des foyers d'infection sont apparus dans certains refuges de la ville , explique Paulos Gebreyesus, le directeur général du Centre de santé communautaire de Regent Park.

Paulos Gebreyesus, du Centre de santé communautaire de Regent Park, affirme que la crise est sans précédent dans ce quartier de l'est du centre-ville. Photo : Radio-Canada

M. Gebreyesus affirme par ailleurs que les conditions sanitaires y sont mauvaises, parce qu'il est difficile d'y appliquer les règles d'éloignement physique à cause de la surpopulation et de la promiscuité.

Les responsables des abris ont placé les lits de sorte qu'ils soient séparés les uns des autres de deux mètres, mais ils oublient que les toilettes et les cuisinettes sont des aires communes propices au rassemblement et que le risque de contagion existe. Paulos Gebreyesus, Centre de santé communautaire de Regent Park

Il précise que de telles conditions de vie ne sont pas sécuritaires, en particulier pour une population qui a faim et qui a des problèmes de santé sous-jacents.

Des campements impromptus de sans-abri ont recommencé à voir le jour depuis le début de la pandémie à Toronto. Photo : Radio-Canada

M. Gebreyesus note que les programmes d'assistance alimentaire ont été suspendus dans certains cas alors que d'autres sont trop limités pour satisfaire toutes les bouches à nourrir.

La pandémie n'a fait qu'exacerber, selon lui, la crise du logement et la pauvreté qui prévalaient avant l'apparition de la COVID-19. M. Gebreyesus demande donc à la Ville de Toronto d'ouvrir des centres d’accueil de jour et d'y offrir toilettes, douches, téléphones et service de buanderie.

Manque de places sécuritaires

Ces agences remercient par ailleurs la Ville de Toronto et la province d'avoir ouvert des espaces dans des hôtels, en signant des contrats de location, mais cette aide temporaire n'est pas suffisante, selon elles, pour répondre aux besoins.

Ces endroits devraient par exemple offrir des programmes de prévention et de réduction des risques en matière de toxicomanie.

Des toilettes portables ont été placées près d'une église dans le quartier de Regent Park à Toronto. Photo : Radio-Canada

Elles ajoutent qu'elles n'arrivent pas à obtenir de lits supplémentaires dans les refuges, encore moins dans des logements sociaux. Certaines personnes préfèrent rester dans la rue ou dehors dans des campements, parce qu'elles s'y sentent plus en sécurité , souligne M. Gebreyesus.

Or, la Ville de Toronto est en train de démanteler ces tentes, où il est impossible de contrôler la propagation du virus, et d'appliquer les mesures de distanciation sociale.

La coalition rappelle en outre que beaucoup d'itinérants ont des problèmes de santé physique et mentale et qu'ils requièrent une attention particulière.

Le travailleur social, Phoenix Babiak, affirme que la réponse de la Ville de Toronto est à l'image de la politique de la métropole dans la lutte contre la crise des surdoses d'opioïdes. C'est-à-dire trop peu, trop tard , selon lui.

Des sans-abri protestent contre leur éviction d'un parc de Toronto, où ils s'étaient installés. Photo : Radio-Canada

Sa collègue Kelly White, de l'organisme Street Health, ajoute que les ressources sont trop limitées et que son organisme doit faire face à deux crises mortelles : celle de la COVID-19 et celle des opioïdes.

Pénurie de logements abordables

Selon cette coalition, 100 000 personnes attendent par ailleurs un logement social dans la métropole, où le coût de l'immobilier est trop prohibitif pour se loger de façon convenable.

La crise a d'ailleurs occulté, selon elle, la situation de ceux qui vivent grâce à un revenu fixe et précaire. Ces personnes risquent de perdre leur logement faute de pouvoir payer leur loyer , explique Paulos Gebreyesus. Les prestations sociales et les allocations de chômage sont, selon lui, trop faibles pour faire face au coût de la vie à Toronto.

La Ville de Toronto demande aux itinérants d'aller se loger dans les refuges de la métropole pour des raisons de santé publique. Photo : Radio-Canada

La directrice générale du service juridique Neighbourhood, Jennifer Stones, demande aux gouvernements de majorer ces allocations pour aider les plus vulnérables à se nourrir et se loger convenablement.

Ottawa devrait par ailleurs réduire, selon elle, la bureaucratie entourant l'accès à la prestation canadienne d'urgence pour ceux qui y sont admissibles.