COVID-19 : « Ça sera un été unique pour nous tous »

« C'est le moment de commencer à réfléchir à la façon dont nous allons passer cet été unique ensemble », a-t-elle suggéré lors du point de presse de lundi sur l’épidémie de COVID-19 dans la province.

La Dre Henry affirme que, avec les mesures actuelles d'éloignement physique, le télétravail et l’école à la maison, les interactions entre les personnes représentent environ 30 % de ce qu’elles étaient avant la COVID-19.

L’éclosion peut demeurer contrôlée, si les interactions sont inférieures à 60 %, souligne la Dre Henry.

« Si nous augmentons nos contacts avec autrui à 40 %, nous prévoyons que le nombre de cas [de COVID-19] restera relativement bas dans les semaines et les mois à venir. Si les contacts avec autrui reprennent à une proportion de 60 %, la situation demeurera contrôlée », indique-t-elle.

Notre défi et notre travail ensemble consistent à trouver notre “zone idéale” sans permettre au virus de croître de façon exponentielle. Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

« Si les contacts augmentent à 80 %, le virus sera capable de croître exponentiellement et nous pourrions voir une situation observée dans d’autres endroits dans le monde », souligne toutefois la Dre Henry.

La Dre Bonnie Henry explique le portrait de l'épidémie en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Principes clés pour les mois à venir

La Dre Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont insisté sur des « principes clés » pour limiter le nombre de contagions en Colombie-Britannique.

Ils appellent la population à continuer d’adhérer aux mesures d’hygiène accrue, à réduire les voyages non essentiels et à maintenir la distanciation physique à l’extérieur. Les poignées de main sont toujours déconseillées par la province.

« Quand vous invitez une personne qui ne vit pas avec vous, vous invitez aussi toutes les autres personnes avec lesquelles celle-ci a été en contact », dit par exemple la Dre Henry pour illustrer les ramifications sociales d’une seule personne et le risque de contagion.

Rester à la maison si on se sent malade, ça doit devenir notre nouvelle norme. Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

« Je crois que c’est la fin de notre début de pandémie. Nous ne savons pas encore ce qui va arriver, mais nous savons que nous avons de la possibilité d’augmenter nos contacts sociaux, notre travail et cours à l’école [...] mais comme nous commençons une nouvelle phase, nous devons garder ces principes en tête », dit-elle.

Les hommes âgés plus à risque de décès

Les autorités de la santé ont également présenté lundi le détail des contagions dans la province depuis le début de la pandémie.

La Colombie-Britannique dresse le bilan des cas de COVID-19 dans la province selon l'âge et le sexe. Photo : Radio-Canada

La province recense un plus grand nombre de cas chez les personnes âgées de 30 à 60 ans.

Les données démontrent que plus de femmes que d’hommes ont obtenu un résultat positif au test de COVID-19.

Toutefois, les hospitalisations touchent particulièrement les hommes de plus de 60 ans.

« Nous voyons que les hommes plus que les femmes de ce groupe d’âge ont une réponse plus grave à la maladie, ce qui requiert de les hospitaliser », dit la Dre Henry.

Le taux de mortalité est également plus élevé pour les hommes âgés, où « la moitié de [ceux] de plus de 90 ans sont décédés du virus comparativement à 21 % du côté des femmes, observe la Dre Henry. C’est un phénomène que nous avons vu ailleurs dans le monde, que les hommes sont plus à risque d’avoir des symptômes graves [...] et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Il y a beaucoup de travail en cours pour en savoir plus. »

Le dernier bilan présenté lundi : 2224 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

117 personnes mortes des suites de la maladie;

77 personnes hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs;

1417 personnes considérées comme étant rétablies.

Samedi, les autorités de la santé ont fait savoir que le nombre d’hospitalisations continuait de diminuer en Colombie-Britannique.

La Dre Henry a déclaré que, même si la province a réussi à aplatir sa courbe et que le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 est stable, le risque de transmission de la maladie reste très élevé.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a pour sa part promis de donner plus de détails cette semaine sur la levée graduelle des restrictions mises en place pour contenir la propagation du coronavirus.