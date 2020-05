La soirée des Éloizes est reportée à 2021

L'événement culturel organisé par L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) récompense les artistes acadiens s'étant démarqués dans leur discipline, tous les deux ans.

En raison de la pandémie, les festivités prévues pour ce printemps avaient été reportées à la fin septembre.

Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé ses mesures de déconfinement, plusieurs organismes culturels ont été surpris d'apprendre qu'aucun grand rassemblement ou festival ne seraient permis avant la fin de l'année.

Pour Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB, il n’était pas question d'annuler les Éloizes.

C’est beaucoup plus de travail de reporter chaque fois les Éloizes, mais on trouve que ça vaut la peine et pour la communauté, et pour les artistes.

Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB