COVID-19 : le nombre de cas actifs en baisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte lundi sept cas de COVID-19 et un décès de plus. Par ailleurs, il ne reste que 90 cas actifs dans la région, comparativement à 118 il y a une semaine.

Le bilan régional totalise donc dorénavant 297 cas positifs et 25 décès.

Dimanche, trois cas s'étaient ajoutés dans la région.

Selon le communiqué publié par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parmi les sept nouveaux cas, on retrouve trois employés du réseau de la santé, dont deux qui oeuvrent au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. C'est d'ailleurs là qu'est survenu le décès, un 21e à cet endroit depuis le début de la crise.

La situation est toujours stable (40 cas) à la congrégation des soeurs Antoniennes de Marie.

Une seule personne est hospitalisée à l'Hôpital de Chicoutimi, mais elle se trouve aux soins intensifs.

La région compte 14 nouvelles personnes guéries, pour un total de 182 jusqu'à maintenant.

Ainsi, le nombre de cas actifs poursuit sa baisse dans la région. Lundi dernier, il y en avait 118. Vendredi, ce chiffre avait atteint 101. Lundi, il est de 90. Cette statistique est obtenue en soustrayant les personnes guéries et les décès au nombre total de cas positifs.

Toujours dans une perspective hebdomadaire, il n'y a eu que trois nouveaux patients infectés au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline depuis lundi dernier et quatre employés. Le bilan montre 51 patients infectés et 60 employés. Pour le réseau au complet, il y a eu 90 membres du personnel qui ont été déclarés positifs depuis le début, que ce soit par un test en laboratoire ou par épidémiologie. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ne fournit pas de données permettant de dire combien d'employés sont maintenant guéris sur les 90.

Le dernier bilan géographique place 192 cas dans le Réseau local de services (RLS) de Chicoutimi, 56 dans celui de Jonquière et 29 à La Baie. Au Lac-Saint-Jean, le RLSRéseau local de services de Lac-Saint-Jean a maintenant 15 cas, tandis que les secteurs du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ont toujours cinq cas ou moins.

Au Québec

Quant au bilan provincial, il a augmenté de 758 cas, pour atteindre un total de 32 623 personnes infectées. Il y a 75 décès additionnels (2280). Selon François Legault, 72 de ces décès sont survenus dans des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Quant aux hôpitaux, ils ont accueilli 18 personnes de plus, pour un total de 1772 personnes hospitalisées. Le nombre de personnes aux soins intensifs (218) est demeuré le même.