Cinq pays européens n’ont pas encore franchi le pic de propagation

Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a expliqué lundi à des eurodéputés lors d'une visioconférence que la Bulgarie continuait de voir le nombre de cas progresser, et que le Royaume-Uni, la Pologne, la Roumanie et la Suède n'ont enregistré aucune évolution significative [de leur situation] au cours des deux dernières semaines .

Selon l'ECDC, l'ensemble des autres pays européens connaît désormais une baisse des cas. Le centre assure la surveillance sanitaire des 27 États membres de l'UE, ainsi que du Royaume-Uni, de la Norvège, du Liechtenstein et de l'Islande.

À la date de samedi, il apparaît que la première vague de transmission [en Europe] a franchi son pic , a précisé Andrea Ammon.

Le premier ministre Boris Johnson, qui a lui-même été hospitalisé après avoir développé une forme grave de la COVID-19, a déclaré jeudi dernier que la flambée épidémique du nouveau coronavirus était sur une pente descendante après avoir franchi son pic au Royaume-Uni.

Selon les dernières données disponibles, le bilan de l'épidémie en cours s'établit à plus de 28 700 morts au Royaume-Uni – le deuxième bilan le plus lourd en Europe en termes de mortalité, après l'Italie – et plus de 190 000 cas de contamination.