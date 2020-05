La COVID-19 fait un mort et 14 malades de plus en Nouvelle-Écosse

Une autre personne a succombé à la COVID-19 dans le foyer Northwood à Halifax et 14 autres résidents de la province ont contracté la maladie, annoncent les autorités médicales en Nouvelle-Écosse.

Le nombre de patients emportés par la COVID-19 en Nouvelle-Écosse s’élève maintenant à 38. Parmi eux, 32 étaient des résidents du foyer de soins Northwood.

Il faut rester vigilant et respecter les consignes de la Santé publique pour lutter contre la propagation de la maladie, soulignent le premier ministre, Stephen McNeil, et le médecin hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang.

Les consignes comprennent de bonnes mesures d'hygiène, rester à une distance de deux mètres ou six pieds les uns des autres, limiter les rassemblements essentiels à cinq personnes ou moins, et rester à la maison dans la mesure du possible, rappellent les autorités médicales.

Les nouveaux malades ont été recensés dimanche lors de l’analyse de 455 tests de dépistage.

Les tests ont confirmé que 985 personnes dans la province ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 638 qui se sont rétablies.

Dans les 10 foyers de soins touchés, 239 résidents et 111 employés ont contracté la maladie jusqu’à présent, selon le bilan présenté lundi, soit deux employés de plus que la veille.