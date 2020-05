Le Manitoba ne compte que 37 cas actifs de COVID-19 lundi

Nous avons aplati la courbe, mais notre combat contre ce virus n’est pas terminé, affirme le Dr Roussin. Si vous devez rencontrer des membres de votre famille, faites-le à l’extérieur et ne sous-estimez pas les symptômes.

Brent Roussin ajoute qu'en présence de symptômes, même très légers, il faut rester à la maison pour éviter de propager la maladie. Ce qui est essentiel pour la suite, c’est que les personnes malades restent chez elles. Si vous avez des symptômes respiratoires, vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas aller faire des courses, vous devez rester chez vous , affirme-t-il.

Il recommande aussi que les personnes plus à risque de la COVID-19 restent particulièrement vigilantes, citant les cas des personnes de 65 ans et plus, des personnes avec des conditions cardiaques et de celles dont le système immunitaire est affaibli.

Si le Manitoba ouvre graduellement l'économie, il ne s'agit toujours pas d'un retour à la vie normale, précise-t-il.

La province ne déclare aucun nouveau cas de COVID-19 lundi et ne dénombre plus que 37 cas actifs. En tout, 238 personnes sont déclarées guéries de la maladie. Par ailleurs, 5 personnes sont hospitalisées mais aucune n'est aux soins intensifs. Le total de cas confirmés ou présumés recensés au Manitoba depuis le début de la pandémie est de 281.

Hier, 642 tests ont été traités en laboratoire pour un total de 27 446 tests depuis février.

Les résultats de tests sur Internet

Le Manitoba réalise davantage de tests de dépistage de la COVID-19. Toutes les personnes qui présentent des symptômes de la maladie, même légers, peut se faire tester.

Toutefois, si la province continuera d’aviser directement les personnes dont le test de dépistage s’est avéré positif, celles qui reçoivent un résultat négatif ne seront plus avisées par voie téléphonique.

Elles pourront obtenir leur résultat sur le nouveau portail qui permet d’accéder aux résultats de test négatifs.

À compter d’aujourd’hui, les personnes qui sont dépistées pour le virus recevront de l’information sur le processus d’inscription pour accéder à ces résultats  (Nouvelle fenêtre) . Une carte de santé du Manitoba est requise.

Les personnes qui n’ont pas de carte de santé du Manitoba ni d’accès Internet peuvent obtenir leurs résultats en téléphonant à la ligne sans frais 1 (844) 960-1984, tous les jours de 9 h à 17 h.