COVID-19 : la région de Joliette préoccupe la santé publique

Les barrages routiers sont levés dans Lanaudière et les commerces ont pu rouvrir lundi matin en dehors des secteurs du Grand Montréal. Mais la santé publique est préoccupée par la situation à Joliette, où le nombre de cas de COVID-19 augmente plus vite qu’ailleurs.

Les autorités sont inquiètes de la propagation du virus dans la région de Joliette, à tel point qu’elles envisagent de reporter la réouverture des écoles et des garderies, prévue la semaine prochaine.

Joliette nous préoccupe , dit le directeur de la santé publique de Lanaudière, Richard Lessard, en entrevue avec Radio-Canada. Les cas augmentent partout [dans la région], mais ça augmente un peu plus rapidement dans la région de Joliette.

On ne peut pas dire qu'on est en train d'éliminer la propagation du virus, au contraire. Richard Lessard, directeur de la santé publique de Lanaudière

Dans la MRC de Joliette, nous sommes en train de jeter un coup d'oeil plus particulier pour voir quelle recommandation on pourrait prendre par rapport au déconfinement , explique Richard Lessard. Des élus nous contactent pour nous demander si ce ne serait pas plus prudent de rouvrir un petit peu plus tard.

Le premier foyer de contamination de la COVID-19 au Québec était dans une résidence de personnes âgées de Lavaltrie, dans le sud de Lanaudière, mais la santé publique constate que les cas se déplacent petit à petit vers le nord.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cas de COVID-19 dans la région de Lanaudière. Photo : CISSS Lanaudière

Au cours des deux dernières semaines, un restaurant McDonald's et un magasin Walmart à Joliette ont été temporairement fermés à cause d’employés infectés. Il y aussi des éclosions au principal hôpital qui dessert Joliette, le Centre hospitalier régional de Lanaudière, situé à Saint-Charles-Borromée.

Je ne pense pas que notre situation se stabilise. En tout cas, pas suffisamment pour être à l'aise. [...] Ma préoccupation comme directeur de la santé publique, c'est de ne pas aggraver la situation. Richard Lessard, directeur de la santé publique de Lanaudière

La situation dans Lanaudière est fortement dépendante de ce qui se passe à Montréal et Laval. La santé publique espère que l’accès maintenant permis aux chalets dans le nord de Lanaudière n'aggravera pas la situation.