Les employés craintifs sont-ils obligés de retourner travailler?

Les employés qui ont peur de retourner au travail doivent tout de même respecter les obligations liées à leur emploi. C’est en ce sens qu’un nouveau guide de retour au travail a été publié, afin d’aider les employeurs et les travailleurs à y voir plus clair en cette période de pandémie.

L’avocat spécialisé en droit du travail, Sylvain Bouchard, a répondu aux questions de l’animateur de C’est jamais pareil, Frédéric Tremblay.

Frédéric Tremblay (FT) : On va débuter avec cette fameuse règle qui est bien connue dans le Code du travail : le droit de refus. Dans quelles circonstances peut-on l’utiliser?

Sylvain Bouchard (SB) : En fait, c’est l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui prévoit que le travailleur a le droit de refuser d’exécuter sa tâche, s’il estime que ça met en cause sa santé ou sa sécurité ou celle d’un collègue de travail. Ce refus doit être fondé sur un risque réel et non pas seulement sur la peur ou la crainte, parce que présentement, on le sait, il y a énormément d’anxiété dans les milieux de travail.

FT : Qu’est-ce qui peut être considéré comme une menace réelle?

SB : Par exemple, le fait que l’employeur n’a pas pris de mesures pour éliminer à la source les risques, dans le cas qui nous occupe, la COVID-19, les risques de contagion. Le droit de refus a été créé en 1979 et il faut que ce soit une situation où on est à même de constater que le travailleur pourrait risquer de compromettre sa santé ou celle d’un collègue, c’est déjà prévu dans la loi. Dans le contexte actuel, c’est sûr que si jamais le travailleur en venait à la conclusion que l’employeur n’a pas mis des moyens de prévention adéquats pour éviter la contagion à la COVID-19, bien il pourrait être en droit de refuser d’exécuter un travail. À ce moment-là, c’est toute une mécanique qui se met en branle. Quand un travailleur exerce son droit de refus, il doit loger un appel à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ), pour qu’un inspecteur se rende sur les lieux de travail et jette un regard sur la situation qui fait l’objet d’un refus.

FT : Qu’est-ce qui se passe entre le signalement et la visite de l’inspecteur? Est-ce que l’employé doit rester-là et attendre la visite de l’inspecteur?

SB : Oui, on doit attendre la visite de l’inspecteur. L’inspecteur a différents pouvoirs. Il peut décider de fermer le lieu de travail littéralement, ça, c’est quand il y a un risque réel, jusqu’à temps que l’employeur prenne des mesures pour corriger la situation. Et dans le cas où il n’y a pas de risque réel pour la santé, alors l’inspecteur ordonne simplement que les activités de l’entreprise continuent et puis on se remet au travail.

FT : Avec 300 inspecteurs à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à la grandeur de la province, est-ce que ça pourrait poser problème en cas de signalement?

SB : Je ne vous cacherai pas que depuis quelques semaines les inspecteurs de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sont très sollicités pour ce genre de situation là alors que dans les années précédentes, c’était des situations qui était quasi-exceptionnelles. Je ne suis toutefois pas en mesure de vous dire que les effectifs ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande.

FT : Il y a des gens qui ont une santé à risque, comme les personnes diabétiques ou immunosupprimées ou les femmes enceintes. Est-ce qu’elles peuvent appliquer le droit de refus?

SB : Oui, car de toute façon ce sont souvent des situations qui sont connues par l’employeur. Ce n’est pas une condition qui est subitement apparue, mais qui a est souvent documentée dans le dossier du salarié chez l’employeur. Quand on a une telle condition, c’est sûr que ça génère chez l’employeur une obligation d’accommodement raisonnable, c’est-à-dire que l’employeur pourrait être forcé d’aménager quelque chose de particulier pour faciliter la prestation de travail dans la mesure où ça ne signifie pas, pour lui, une contrainte excessive. Vous comprenez que ça dépend nécessairement du travail lui-même parce que d’un travail à l’autre, c’est très différent.

FT : Vous l’avez mentionné, un employeur doit être dans l’obligation de fournir un milieu sécuritaire et votre équipe a publié un guide pour aider justement les employeurs à bien préparer le retour au travail?

SB : C’est la quatrième édition de notre guide et au fur et à mesure que la situation de la pandémie avance, il y a de nouvelles questions qui se posent aux employeurs. Les deux nouvelles questions, principalement, et ce qui a nécessité la quatrième édition que nous venons de publier, ce sont d’abord les travailleurs qui refusent d’appliquer les mesures de prévention qui ont été mises de l’avant par les employeurs. Il y a des gens qui ne se sentent pas tellement en danger, qui estiment que ce n’est pas pire que la grippe saisonnière alors ils refusent de porter les équipements de protection individuelle et de se soumettre aux mesures de prévention. Ensuite, il y a d’autres situations où les travailleurs refusent le retour au travail pour différentes raisons qui leur appartiennent et là, il faut savoir que si jamais c’était le cas et que ce n’était pas fondé sur un risque réel ou un besoin du travailleur de s’absenter de son travail pour des considérations qui sont raisonnables, ça peut amener l’émission d’un relevé d’emploi qui ferait en sorte que le travailleur pourrait perdre son droit, soit à la prestation d’urgence, soit à l’assurance-emploi.

FT : Parlant de la prestation d’urgence, certains pourraient refuser un rappel au travail pour continuer de recevoir la prestation d’urgence de 2000 $ par mois. À quoi ces personnes pourraient-elles s’exposer si jamais elles refusent pour garder leur prestation?

SB : Effectivement, c’est une situation où les gens sont pris dans certains dilemmes. Si jamais il y avait un refus d’appel au travail, l’employeur peut émettre une cessation d’emploi qui dit que le travailleur a refusé un rappel. Cela équivaut à un départ volontaire et on sait qu’un départ volontaire, ça fait perdre le droit à des prestations publiques, comme l’assurance-emploi et la prestation d’urgence.

FT : Au début du confinement, nous vous avions parlé des droits et des devoirs qui étaient liés au télétravail. Est-ce que continuer cette pratique sur une longue période change quelque chose au plan juridique?

SB : Non, il n’y a pas de problème. C’est juste que ça nécessite une certaine gymnastique pour l’employeur parce que même si le travail ne se déroule pas dans son établissement, il doit exercer une certaine forme de contrôle sur l’activité du travail et s’assurer que le quantité et la qualité de travail exécuté soient au rendez-vous. Pour les employeurs, il n’y a pas de limitation dans le temps et c’est sûr que le télétravail est privilégié selon les consignes sanitaires du gouvernement. Ça amène donc une certaine obligation de planification du côté de l’employeur qui doit aussi rester en communication et en contact avec ses travailleurs. Ce sont des choses qui peuvent ne pas être simples, mais je pense qu’une fois que c’est aménagé, c’est une chose qui est viable.

