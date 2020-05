Des employés de Gatineau invités à prêter main-forte aux organismes communautaires

La Ville de Gatineau demande à ses employés qui peuvent être libérés de leurs responsabilités actuelles d'aller prêter main-forte aux organismes communautaires et au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Les syndicats et nous, la Ville, comme employeur, on a négocié la mise en place d'une liste d'employés qui seraient volontaires pour aller donner un coup de main au CISSSOCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et dans des organismes communautaires , a annoncé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, lors d'une conférence de presse en ligne, lundi.

Cette décision a été prise en accord avec les syndicats des cols blancs et des cols bleus de Gatineau, a indiqué le premier magistrat.

On veut tous ensemble inviter nos employés qui voudraient venir en appui au réseau et aux organismes communautaires de mettre leur nom dans une liste qui pourrait permettre de combler certains besoins actuels, mais aussi des besoins à venir. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Il ne s'agit pas pour la Ville de reprendre les 168 employés mis à pied, mais d'inviter ceux qui le peuvent et qui peuvent être libérés de leurs tâches actuelles à aller prêter main-forte. Ceux qui répondront à l'appel conserveront leur rémunération.

Les besoins immédiats à combler : Au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais : agent administratif pour le recrutement, aide de service dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), dont le CHSLD Lionel-Émond

de l'Outaouais : agent administratif pour le recrutement, aide de service dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), dont le CHSLD Lionel-Émond Au Gîte Ami : soutien en cuisine, entretien ménager, gestion d'entrepôt, préposé à l'accueil

À la Manne de l'Île : personnel administratif, gestion de denrées et d'entrepôt, entretien ménager

À Pop ta soupe : personnel administratif, aide à la distribution de repas et denrées alimentaires

Source : Ville de Gatineau

On veut le faire pour donner un coup de main et protéger nos emplois, c’est certain , a commenté pour sa part la présidente du Syndicat des cols blancs de Gatineau, Geneviève Carrier. On s’attend à ce que tout le monde soit en sécurité.

Ce sera au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais d'assurer la protection sanitaire des employés municipaux. La Ville de Gatineau donnera l'équipement sanitaire nécessaire à ceux qui se rendront dans les organismes communautaires.

Des appels de courtoisie aux personnes âgées

Par ailleurs, pour briser l'isolement causé par la COVID-19, des employés de la Ville, en télétravail, feront des appels de courtoisie aux personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent dans des communautés comptant de nombreuses personnes aînées vulnérables.

Ces appels commencent dès lundi et se poursuivront dans les prochaines semaines. Selon l'évaluation de la Ville de Gatineau, le nombre de personnes âgées vulnérables sur son territoire oscille entre 5000 et 8000. Une dizaine d'employés municipaux ont d'ores et déjà été formés.

La Ville de Gatineau souhaite exercer une vigilance bienveillante auprès des personnes plus vulnérables, en cette période de confinement , a annoncé la conseillère municipale du district de Limbour et présidente de la Commission Gatineau, ville en santé, Renée Amyot, lundi.

Ces appels visent, d'une part, à rassurer et à apporter un soutien aux aînés et, d'autre part, à assurer leur sécurité alimentaire et médicale, et au besoin, à les diriger vers des ressources appropriées.

Ce sont des questions extrêmement précises, structurées qui seront posées aux aînés de façon à rechercher des informations précises pour permettre à l'employé qui fera l'appel de diriger la personne si cela est nécessaire. Renée Amyot, conseillère municipale du district de Limbour