Le port du masque imposé aux passagers de 3 compagnies aériennes

Air France, Air Canada et KLM rendront bientôt le port du masque obligatoire pour tous les passagers à bord de leurs vols.

Les compagnies KLM et Air France ont toutes deux annoncé par voie de communiqué lundi que le port du masque sera obligatoire sur les vols à partir du 11 mai.

De nouvelles mesures hygiéniques pour Air Canada

Air Canada a quant a elle annoncé une série de mesures pour améliorer le nettoyage des cabines et favoriser une meilleure distanciation physique entre les passagers et les agents de bord.

L'entreprise aérienne met en place ces mesures qui visent à rassurer les passagers durant les voyages.

Ainsi, les passagers de l'entreprise verront leur température être prise avant de monter à bord de l'appareil.

Les mesures du programme nommé SoinPropre+ seront mises en place d'ici le 15 mai.

Ensemble des mesures annoncées : Vérification obligatoire de la température des voyageurs

Plus grande distanciation entre les voyageurs de classe économique jusqu’au 30 juin

Mise à la disposition des voyageurs de produits désinfectants et de protection personnelle

Désinfection des cabines à l’aide d’une diffusion d’un produit désinfectant électrostatique

Révision des protocoles alimentaires pour réduire le contact entre le personnel et les passagers

Masque obligatoire pour les passagers

Équipement de protection personnel obligatoire pour les employés

Air Canada dit vouloir affiner la batterie de tests disponible, notamment en affirmant vouloir ajouter des tests de niveau d’oxygène sanguin lorsque ceux-ci seront offerts.

Le test de température obligatoire serait le premier protocole du genre en Amérique du Nord, selon Air Canada.

Les passagers d’Air Canada devront porter un masque de protection à partir de l’enregistrement jusqu’à la fin du vol.

La compagnie affirme par ailleurs avoir suspendu les frais d’annulation et de modification des vols en raison de la pandémie.

Les billets de vols annulés peuvent d’ailleurs être conservés pendant 24 mois pour un prochain voyage.

Plus tôt aujourd'hui, le transporteur a signalé qu'il a essuyé des pertes de 1,05 milliard de dollars lors des trois premiers mois de l'année, alors qu'un an plus tôt il avait dégagé un bénéfice net de 345 millions.