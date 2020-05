Accident de travail mortel à Jonquière

L’employé, Yan Pelletier, est originaire de Jonquière. Les secours ont été dépêchés sur les lieux peu avant 10 h 30.

Lorsqu’on s’est présenté, on a constaté qu’il n’y avait plus rien à faire avec la victime qui avait été heurtée par un camion 10 roues , précise le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier

Une enquête a été ouverte et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ) est saisie du dossier.

Le mécanicien effectuait des réparations mécaniques sur un camion. Un certain moment, le camion a reculé et écrasé le mécanicien. L’enquête de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail va déterminer les causes de l’accident. Je profite de la tribune pour rappeler que tous ceux qui sont de retour après une longue période d’inactivité d’être vigilant aux risques sur le milieu de travail et de mettre en place ce qu’il faut pour prévenir les accidents , indique le porte-parole de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , David Blouin.

Un coroner s'est rendu sur place.