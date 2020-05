Québecor lance QUB musique, un Spotify québécois

La crise actuelle que vit le milieu de la musique en raison de la pandémie de COVID-19 a poussé Québecor à devancer d'un ou deux mois le lancement de QUB musique, qui offre de la musique locale, mais aussi d'ailleurs.

Face aux grandes plateformes internationales de musique en continu, Québecor souhaite proposer aux Québécois un produit d'ici qui offre une vitrine sans pareille aux talents de chez nous et qui contribue à mieux rémunérer les artistes et les ayants droit de la musique , a expliqué par voie de communiqué Pierre Karl Péladeau, le PDG de Québecor.

Ça fait quand même un certain nombre d'années que Québecor évolue dans le domaine culturel et dans le domaine de la musique. Et il nous apparaissait donc très important de faire en sorte de pouvoir procurer une plateforme de distribution numérique , a ajouté l'homme d'affaires en entrevue à RDI économie.

Entre 4,99 $ et 11,99 $ par mois

QUB musique peut être écoutée directement sur Internet ou à partir d’une application mobile. Jusqu’au 31 juillet, elle est accessible gratuitement. Par la suite, s’abonner à QUB musique coûtera 4,99 $ par mois aux personnes clientes de Vidéotron, qui appartient à Québecor, et 11,99 $ par mois aux autres.

Québecor précise que QUB musique reversera davantage d’argent aux artistes et aux ayants droit que les autres plateformes de musique en continu.

En faisant les efforts de commercialisation qui sont requis pour justement générer davantage d'écoute, tout ça va être au bénéfice de l'industrie. Tout ça va être au bénéfice de l'écosystème , a soutenu M. Péladeau sur les ondes d'ICI RDI.

En octobre dernier, au Gala de l'ADISQ, le chanteur Pierre Lapointe avait dénoncé le fait qu'il n'avait touché que 500 $ sur Spotify pour la diffusion de sa chanson Je déteste ma vie, alors qu'il en avait écrit les paroles et la musique.

Je trouve important que notre culture soit encouragée, que nous posions des gestes pour que les artistes d'ici soient écoutés et entendus et que leurs textes et leurs musiques soient mis en valeur , a fait valoir, par communiqué, l'auteur-compositeur-interprète Yann Perreau.

Un marché déjà bien occupé

Spotify et ses concurrents sont déjà bien ancrés dans les habitudes d'écoute des Québécois et Québécoises. Pour se tailler une place sur ce marché compétitif, QUB musique mise sur la convergence et ambitionne de se démarquer par son statut local et francophone.

Cette nouvelle plateforme lorgne également du côté des personnes qui ne sont pas encore abonnées à des plateformes d'écoute en continu.

Au Québec, autour des 70 % des gens ne paient pas encore pour accéder à un service d'écoute en continu, a indiqué Mathieu Turbide, vice-président aux contenus numériques chez Québecor, à Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle de l'émission Le 15-18.