Début du déconfinement à Pikogan

Le Conseil indique dans un communiqué de presse avoir pris cette décision en raison de l’état stable de la situation dans la communauté et dans la MRC d’Abitibi, indique la Cheffe Monik Kistabish.

On avait déjà pris la décision de lever le poste de contrôle en même temps que la levée du confinement pour la Ville de Rouyn ou encore dans la MRC d’Abitibi , rapporte Monik Kistabish.

Aucun cas confirmé de COVID-19 n’a été signalé dans la communauté de Pikogan et la MRC d’Abitibi a recensé moins de 5 cas de COVID-19 depuis le début de la crise.

La Cheffe Monik Kistabish a souligné que les membres de la communauté ont respecté les mesures de sécurité mises en place jusqu’à présent, et elle leur demande d’ailleurs de continuer ainsi.

C’est sûr qu’on va continuer de recommander à notre population de prendre les mesures suggérées, la distanciation, éviter les déplacements non essentiels, etc., précise-t-elle. On se fie à la responsabilité des gens d’assurer leur propre sécurité. On leur fait confiance, ils savent c’est quoi les enjeux. Je crois qu’on a tous à coeur de garder la santé et la sécurité de nos membres.

Les points de contrôle situés en périphérie de la Ville de Rouyn-Noranda ont aussi été levés le 4 mai. En ce qui concerne les barrages qui restreignent le territoire de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la levée est prévue le 11 mai.

Réouverture de l’école

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni prévoit d’ailleurs rouvrir l'école primaire le 11 mai, tout comme dans les autres régions du Québec excepté Montréal.

C’est sûr que ça va aller par horaire, diviser les groupes, on a tout un plan pour s’assurer de la santé des élèves , souligne la Cheffe Monk Kistabish.

Parmi les mesures qui seront mises en place, les élèves du premier cycle viendront l’avant-midi ou l’après-midi afin de séparer les groupes en deux. Pour les élèves des deuxième et troisième cycles, qui ont deux enseignants, les groupes seront divisés en deux tout au long de la journée. Les enseignants recommencent à travailler dès cette semaine afin de préparer le retour en classe.