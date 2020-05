Avis de faire bouillir l'eau prolongé jusqu’en septembre à Fort McMurray

Initialement prévu pour quelques semaines, l’avis de faire bouillir l’eau en vigueur dans la communauté s’étendra finalement jusqu’au mois de septembre.

La station d’épuration qui approvisionne Fort McMurray en eau potable a été touchée lors des inondations, a déclaré le directeur municipal adjoint de Wood Buffalo, Matthew Hough.

En sortant de son lit, il y a quelques jours, l’eau de la rivière Athabasca s’est mélangée aux réserves d’eau potable et a endommagé les tuyaux d’alimentation de la ville, a-t-il précisé en conférence de presse lundi.

Assainissement

La Municipalité doit nettoyer près de 375 kilomètres de canalisation à l’aide de chlore.

Pour vous donner une image, l’eau de la rivière a déposé une sorte de pellicule sur les tuyaux similaire à celle que laisserait du lait qui serait resté dans un verre trop longtemps , a dit M. Hough.

Étalé sur plusieurs phases, ce nettoyage va prendre du temps. Plusieurs mois, en fait, puisque la Municipalité a étendu son avis de faire bouillir l'eau jusqu’au mois de septembre.

Seul bâtiment du centre-ville à ne pas avoir été évacué, l’hôpital de Fort McMurray a pu continuer à être approvisionné en eau potable en se connectant à une station d’épuration située au nord de la ville.

Impossible toutefois de raccorder l’intégralité de la ville à ce réseau , a précisé M. Hough.

Les sinistrés qui n’ont toujours pas d’eau courante à leur domicile peuvent obtenir de l’eau embouteillée en se rendant au point de rassemblement mis en place à l’angle de l’avenue Macdonald et de la rue Morison.

La collecte du recyclage a été interrompue à cause de la COVID-19 , ont rappelé les autorités municipales. Nous demandons aux habitants de jeter [leurs bouteilles] et leurs autres articles recyclables aux ordures et de déposer leurs poubelles sur les trottoirs.

Grand nettoyage

Partout, l’étendue des dégâts est plus importante que prévu, a annoncé le maire Don Scott.

Je ne serais pas surpris que les dommages, juste pour les résidences, dépassent les 100 millions de dollars. Don Scott, maire de la municipalité régionale de Wood Buffalo

Nous aurons besoin d’une aide importante , affirme le maire qui demande une aide de la province et du gouvernement fédéral à long terme. Il s’inquiète en particulier pour ceux qui n’étaient pas assurés contre les inondations.

C'est probablement le cas du club de gymnastique Norfort, selon son président, Brad McCoy.

Une trentaine de ses bénévoles étaient sur place dimanche pour jeter les tapis humides et racler la couche de boue qui recouvrait le sol.

Les résidents de Fort McMurray s'organisent pour nettoyer les bâtiments touchés dans la partie basse de la municipalité, comme ici au gymnase Norfort. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Nous nettoyons et nous essayons de sauver ce que nous pouvons , a dit Brad McCoy. Il ne sait pas comment il va s'y prendre pour relancer le club.

Des équipes municipales devraient nettoyer les rues et ramasser les déchets que les habitants sortent des maisons endommagées à partir de lundi.

Amélioration dans l'ouest

Plus à l’ouest, les ordres d’évacuation en vigueur pour les habitants de Fort Vermilion, de Buttertown, et de Beaver Ranch ont été levés par le comté Mackenzie lundi matin.

Les embâcles ont disparu sur la rivière Athabasca et ses affluents, après avoir provoqué une crue à Fort McMurray. Dans le comté Mackenzie, c’est la rivière Peace qui a débordé.

Dimanche soir, les autorités provinciales surveillaient toujours des accumulations de glace à certains endroits de la rivière Peace. Les pluies importantes qui se sont abattues sur l’ouest de l’Alberta font également monter les eaux de la rivière Swann Hills et de ses affluents.