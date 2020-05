Mikko Lehtonen choisit les Maple Leafs

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a consenti un contrat d'entrée d'un an au Finlandais Mikko Lehtonen.

Le défenseur gaucher de 26 ans ne pourra toutefois rejoindre l'équipe torontoise pour la conclusion de la saison 2019-2020, si elle devait reprendre. L'entente n'est valide que pour la campagne 2020-21. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés.

Lehtonen était devenu joueur autonome, vendredi, après qu'il ait convenu de résilier son contrat avec le Jokerit Helsinki de la Ligue de hockey continentale (KHL). Plusieurs amateurs le voyait comme une cible du Canadien de Montréal, qui a un manque à gagner sur le flanc gauche à la ligne bleue.

Un défenseur offensif, Lehtonen a dominé tous les défenseurs de la KHLLigue de hockey continentale au chapitre des points cette saison avec 17 buts et 32 mentions d'aide pour 49 points en 60 parties.

Il a été élu défenseur du mois dans la KHLLigue de hockey continentale trois fois de suite, entre novembre et janvier dernier. Il a aussi représenté le Jokerit au match des étoiles du circuit principalement établi en Russie.

Pour Toronto, il s'agit d'une solution peu coûteuse qui a le potentiel de rapporter gros. Le flanc gauche sera bien garni avec Morgan Rielly et Jake Muzzin, qui a signé une prolongation de contrat plus tôt cette saison. Les droitiers Cody Ceci et Tyson Barrie sont, eux, toujours sans contrat pour l'an prochain.

Mikko Lehtonen Photo : Jokerit d'Helsinki

Avant de se joindre au Jokerit en KHLLigue de hockey continentale , Lehtonen avait aussi remporté le championnat de la ligue élite de Suède avec le HV71 en 2016-17 et pris le 3e rang de la Liiga finlandaise avec le Tappara la saison suivante.

Sur la scène internationale, Mikko Lehtonen a également gagné l'or au Championnat du monde de hockey masculin en 2019 ainsi qu'au mondial junior en 2014, cette fois aux côtés de Teuvo Teräväinen et Rasmus Ristolainen, notamment.