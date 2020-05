Deux enfants meurent dans un accident de véhicule récréatif lors d’une promenade familiale

Les deux enfants sont décédés quand le véhicule récréatif à bord duquel ils prenaient place a plongé dans le lac Foley situé près de Chilliwack, à environ 140 kilomètres à l'est de Vancouver. Il s’agit d’une fille de 9 ans et d’un garçon de 10 ans. Les enfants ont d’abord été portés disparus, mais leurs corps ont été repêchés dimanche soir.

Le conducteur du véhicule côte à côte - un véhicule tout terrain muni d'un arceau de sécurité - à bord duquel se trouvaient les enfants en a perdu le contrôle sur le chemin de service forestier de Foley Creek. Le véhicule est tombé dans le lac et s’est retrouvé à plus de 4 mètres de profondeur, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Deux adultes et trois enfants se trouvaient à bord.

C'est avec grande tristesse que nous annonçons que les corps de deux enfants ont été retrouvés après ce tragique accident, a déclaré la sergente de la GRCGendarmerie royale du Canada de Chilliwack Krista Vrolyk par voie de communiqué.

Les secours ont été appelés vers 13 h, dimanche. Photo : Offerte par Shane MacKichan

Le Bureau des coroners mène une enquête. Krista Vrolyk a toutefois affirmé qu’il n’y a aucune indication de criminalité liée à l’accident. Les cinq membres de la famille portaient tous leur ceinture de sécurité et un casque, a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Tina Lovgreen