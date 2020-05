Un grizzly blanc aperçu près de Banff

Cara Clarkson se trouvait dans le parc le 26 avril pour une petite excursion à l'occasion de l’anniversaire de naissance de son mari et de son fils quand ils ont vu des animaux sur le bord de la route Transcanadienne.

On a d’abord cru que c’était un groupe de loups, mais non, c'était des grizzlys. Et il y a en un qui est blanc ! , se souvient Cara Clarkson.

Les deux ours cherchaient des petits fruits dans la neige, derrière la clôture sur le bord de la route.

Il était d’un blanc comme un ours polaire! Pour nous, c’est la rencontre d’une vie! Cara Clarkson, résidente de Canmore

C’est en raison de cette couleur inhabituelle que la famille a décidé de ralentir et de filmer la scène.

Un beau cadeau

Normalement, nous croisons des ours assez régulièrement , explique Cara Clarkson. Elle dit que la rencontre était un beau cadeau de fête pour les 3 ans de son fils.

Tous ceux qui roulaient sur la Transcanadienne ce jour-là ont été très chanceux, estime Mme Clarkson. Elle refuse cependant de dire où précisément l’animal se trouvait, dans l’espoir de protéger l’ours de la curiosité des visiteurs.

Le biologiste Mike Gibeau, qui est spécialiste des carnivores comme les grizzlys, confirme que de tels animaux peuvent faire les frais de leur particularité.

Ces animaux inhabituels sont poursuivis sans cesse par les photographes, écrit Mike Gibeau dans un courriel. Moins nous parlons d’eux, mieux c’est.

Je soupçonne qu’il y aura des photographes venus de toute l’Amérique du Nord dans les semaines qui viennent. Mike Gibeau, spécialiste des carnivores

Les grizzlys sont presque toujours bruns. Le pelage des ours bruns est lui plus varié, allant du blond clair au noir.